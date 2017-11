Der frühere US-Außenminister Henry Kissinger hat das Scheitern der Jamaika-Verhandlungen genau beobachtet. Seine Forderung: Deutschland solle einen Beitrag zur Stabilität leisten und "nationale Konfrontationen vermeiden".

Henry Kissinger ist Krisen gewohnt. Der 94-jährige Ausnahmediplomat hat für Deeskalation im Kalten Krieg gesorgt, Beziehungen zu China aufgebaut und einen Waffenstillstand mit Vietnam verhandelt. Auch heute noch verfolgt der in Deutschland geborene Friedensnobelpreisträger die Entwicklungen in der Welt genau und gilt als wichtiger Ratgeber für Amerikas führende Politiker.

Das Scheitern der Koalitionsverhandlungen in Deutschland hat er in den vergangenen Wochen genau beobachtet und appelliert nun an den Zusammenhalt in Europas größter Volkswirtschaft. "Wir sollten alle hoffen, dass aus der gegenwärtigen Krise eine stabile Regierung hervorgebracht werden kann", sagte Kissinger auf einer Gala des transatlantischen Thinktanks American Academy, bei der auch der Chef des Springer-Verlags, Mathias Döpfner, sprach.

Deutschland solle einen Beitrag zur Stabilität leisten und "nationale ...

