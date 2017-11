Zürich (ots) - Coops Kulinarik-Tochter Betty Bossi verstärkt ihre

Ausser-Haus-Tätigkeiten. Das Take-away-Konzept «Zopf und Zöpfli», das

Betty Bossi zusammen mit Marché Schweiz im Herbst 2016 startete, geht

in die Expansion. Das sagt Betty-Bossi-Chef Lars Feldmann im

Interview mit der «Handelszeitung»: «Das läuft 2018 ganz sicher an.

Ziel ist es, in den nächsten paar Jahren mit zwölf oder mehr Filialen

im Schweizer Markt zu stehen.» Zudem entscheide man Ende Jahr

darüber, wie es mit dem neuen Kochboxen-Dienst «Betty bringt's»

weitergehe. Das Angebot wird derzeit in Zürich getestet: «Geplant

ist, mit Betty bringt's schrittweise in weitere Schweizer Städte zu

expandieren.»



Im Interview mit der «Handelszeitung» spricht Feldmann über den

Bestseller aus dem Küchengerätearsenal von Betty Bossi, über das

Aussterben der Hausfrauen, das Auslandgeschäft der Firma und

kulinarische Trends. Auch wenn sich die Mutterfirma Coop stark im

Bereich der Insekten engagiert, sei das noch kein Thema für ein

Betty-Bossi-Kochbuch, sagt Feldmann: «Wir bringen Themen, bei denen

sich eine halbe Million Schweizer vorstellen können, sie gleich

morgen zu kochen.» So weit sei das Land beim Thema Insekten noch

nicht. Das könne sich aber ändern: «Die Schweiz war es beim Thema

Crevetten vor zwanzig Jahren auch noch nicht. Und heute sind sie

etabliert.»



Originaltext: Handelszeitung

