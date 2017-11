Zürich (ots) - Der Ex-Chef des Migros-Online-Supermarkts LeShop

Dominique Locher wird für den deutschen Detailhandel-Marktführer

Edeka tätig. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen

Ausgabe. Locher wird beratend und umsetzend bei Bringmeister, einer

Online-Tochter von Edeka, aktiv. «Dominique Locher wurde als Beirat

von Bringmeister berufen», bestätigt Edeka-Sprecher Gernot Kasel.



Bringmeister wurde 1997 gegründet. Der Online-Supermarkt gehörte

der Kaiser's Tengelmann-Gruppe. Als diese 2016 von Edeka übernommen

wurde, wechselte auch Bringmeister ins Lager von Edeka. Der

Online-Supermarkt muss sich in Berlin und München mit dem US-Giganten

Amazon messen. Locher freut sich auf den Fight in der Champions

League des E-Commerce. Im neu gegründeten Bringmeister-Beirat will er

sich «langfristig begleitend und unterstützend einbringen». Daneben

bleibt der Schweizer weiterhin aktiv beim russischen

E-Commerce-Händler Ozon, den er beim nationalen Aufbau des

Food-Geschäfts strategisch vor Ort berät.



