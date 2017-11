Zürich (ots) - Die CVP prescht in der Debatte um die Steuervorlage

17 vor - und fordert in der Vernehmlassung einen Plan C, der eine

Zweiteilung des Reformvorhabens vorsieht. «Die Steuervorlage 17 ist

der gescheiterten Reform viel zu ähnlich», kritisiert Parteichef

Gerhard Pfister in der «Handelszeitung». Entsprechend gross sei die

Gefahr, dass die Reform erneut abgelehnt werde. Das Parlament soll

darum in einer ersten Phase bloss über die unbestrittenen Massnahmen

der Vorlage entscheiden. Damit sollen Kantone und Unternehmen den

Ausstieg aus den international verpönten Steuerregimen bewältigen

können.



Alles andere - die umstrittenen Ersatzinstrumente wie die

Patentbox sowie die Massnahmen zur Gegenfinanzierung - soll dem

Parlament erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt werden - falls

überhaupt. Die CVP nimmt damit einen Vorschlag von Ständerat Pirmin

Bischof auf, dem neuen Präsidenten der Wirtschaftskommission des

Ständerats. Politiker von FDP, SVP und SP äussern sich tendenziell

kritisch zum Vorschlag. Noch sei es aber zu früh, darüber zu

befinden, sagt etwa FDP-Ständerätin Karin Keller-Sutter. Auch der

Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler ist skeptisch: «Wenn man die

Vorlage in zwei Teile trennt, schafft man beim Abstimmungsgewinner

auf der linken Seite kein Vertrauen.»



Originaltext: Handelszeitung

