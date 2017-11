Der USD/CAD erholte sich vom Tief bei 1,2805 und kletterte daraufhin auf 1,2872. Damit erreichte er ein neues 4-Wochen-Hoch. Zuletzt notierte das Paar auf 1,2860 und damit 50 Pips im Plus. Mittlerweile steigt es den fünften Tag in Folge und bewegt sich schnurstracks in Richtung Novembertiefs nahe 1,2900. Ein stärkerer US-Dollar und ein Rückgang der ...

