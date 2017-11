Fed-Chefin Janet Yellen sieht einen Wirtschaftsaufschwung auf breiter Basis - und hält weitere Zinserhöhungen für angemessen. Sie pocht vor ihrem Abgang und dem Wechsel an Fed-Spitze auf die Unabhängigkeit der Notenbank

Die scheidende US-Notenbankchefin Janet Yellen hat die Märkte angesichts des Wirtschaftsbooms auf weitere Zinserhöhungen eingestimmt. In einem ihrer letzten großen öffentlichen Auftritte sagte sie am Mittwoch, weitere Anhebungen seien angesichts des anhaltenden Aufschwungs "angemessen". Dafür spreche, dass die Konjunkturerholung auf einer immer breiteren Basis fuße und sich auch die Weltwirtschaft ähnlich entwickele. Zwischen Juli und September legte die Wirtschaftsleistung zwischen San Francisco und New York mit einer auf das ...

