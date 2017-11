Zürich (ots) - Bereits zum zweiten Mal hat die «Handelszeitung»

die besten Orte für Winterferien in den Alpen gekürt. Und das in den

Kategorien «die Sportlichen», die «die Vielseitigen» und «die

Familiären». Bei den Ski-Destinationen für sportliche Feriengäste

holt Zermatt vor den beiden österreichischen Destinationen Lech Zürs

und Ischgl die Goldmedaille. Bei den vielseitigen Winterzielen

verweist Gstaad St. Moritz und das französische Megève auf die Plätze

2 und 3. Bei den familiären Skigebieten holt Gröden im italienischen

Südtirol den ersten Platz - vor den zwei Schweizer Skigebieten Arosa

und Lenzerheide.



Für das Ranking wurden 35 Tourismusexperten und Kurdirektoren

befragt sowie die relevanten Wertungen von Testportalen und

Reisepublikationen berücksichtigt. Auffällig ist, dass die Schweizer

Wintersportorte gut abschneiden. 14 der insgesamt 30 gerankten

Ski-Orte sind aus den Schweizer Alpen.



Tourismus-Expertin Ariane Ehrat sagt, dass es für die

Wintersportorte immer wichtiger werde, sich nicht ausschliesslich auf

Skifahrer und Snowboarder auszurichten. «Alternativangebote sind

gefragt», so Ehrat. Denn: «Die Wintersportgäste suchen selbst bei

optimalen Schneeverhältnissen mehr Abwechslung und wollen in den

Bergen vielseitig aktiv sein.»



Originaltext: Handelszeitung

Kontakt:

