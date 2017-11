Die US-Technologiebörse will ab 2018 Handel mit Derivaten auf die Kryptowährung anbieten. Auch Cantor Fitzgerald will am Bitcoin-Boom teilhaben.

Die Wall Street macht sich bereit für den Bitcoin. Die US-Technologiebörse Nasdaq will ab der ersten Hälfte 2018 offenbar den Handel mit Bitcoin-Futures erlauben, wie US-Medien übereinstimmend berichten. Auch die US-Investmentbank Cantor Fitzgerald plant ein eigenes Derivat.

Lange Zeit hat Amerikas Finanzwelt die weltweit größte Kryptowährung ignoriert. Doch nachdem der Höhenflug des Bitcoin anhält, steigen nun immer mehr Akteure ein. Mitte Dezember will die weltgrößte Börse für Terminkontrakte, die CME, einen Bitcoin-Future anbieten. Damit ...

