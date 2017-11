ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat zur Wochenmitte seine zwischenzeitlichen Gewinne wieder abgegeben und leicht im Minus geschlossen. Vor allem die Technologiewerte kamen unter Abgabedruck und zogen die europäischen Börsen nach unten. Dieser Tendenz konnte sich auch der Markt in der Schweiz nicht entziehen. Überrascht zeigten sich Marktteilnehmer vor allem von der Plötzlichkeit der Verkäufe. "Viele Leute macht auch der Bitcoin-Hype nervös, weil er als Zeichen für ein überbordendes spekulatives Sentiment gesehen wird", sagte ein Händler. Die Krypto-Währung war an nur einem Tag von 10.000 auf 11.000 Dollar gestiegen.

Der SMI reduzierte sich um 0,2 Prozent auf 9.304 Punkte und schloss damit auf seinem Tagestief. Im Hoch hatte er bei 9.364 Punkten gelegen. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 10 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden dabei 50,97 (zuvor: 40,99) Millionen Aktien.

Die Bankenwerte konnten ihre Gewinne weitgehend behaupten. Hier sorgte vor allem der Anstieg der Renditen, die das traditionelle Kreditgeschäft lukrativer machen, für steigende Kurse. Der Banken-Sektor war in Europa mit einem Plus von 1,6 Prozent einer der größten Gewinner. In Zürich stiegen Credit Suisse um 1,4 Prozent, und die Titel der UBS legten um 1,1 Prozent zu. Auch für die zuletzt gebeutelte Aktie von Julius Bär ging es um 0,9 Prozent nach oben.

Die Index-Schwergewichte zeigten sich überwiegend mit Abgaben und drückten somit ebenfalls auf das Sentiment. Die Nestle-Aktie verlor 1,2 Prozent, und Roche gaben um 0,1 Prozent nach. Dagegen stieg Novartis um moderate 0,1 Prozent.

Abwärts ging es auch für die ABB-Aktie, die sich um 0,8 Prozent reduzierte und damit ihre Gewinne vom Vortag fast vollständig wieder einbüßte. Am Dienstag hatte der Kurs mit der Bekanntgabe einer strategischen Kooperation mit Hewlett Packard Enterprise zugelegt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/bam

(END) Dow Jones Newswires

November 29, 2017 11:52 ET (16:52 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.