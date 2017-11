DAX-Anleger ignorieren Nordkorea-News, Volkswagen-Aktie setzt Aufstieg fort

Trotz eines neuen Raketenstarts seitens Nordkoreas konnte der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) zur Wochenmitte leichte Kurszuwächse verbuchen. Offenbar wirkt der Konflikt auf der Koreanischen Halbinsel nicht mehr so bedrohlich wie noch vor einigen Monaten.

Das war heute los. Während Investoren die Unsicherheiten rund um den Nordkorea-Konflikt ignorierten, durften sie sich über einen etwas schwächeren Euro freuen. Dabei war die europäische Gemeinschaftswährung zuletzt einige Male das Zünglein an der Waage an den europäischen Aktienmärkten. Geholfen hat auch die gute Stimmung zum Handelsstart an der Wall Street. Investoren honorierten dabei die guten Konjunkturdaten. Das US-Handelsministerium teilte mit, dass die größte Volkswirtschaft der Welt im dritten Quartal 2017 auf das Jahr hochgerechnet um 3,3 Prozent gewachsen sei. Die erste Schätzung hatte noch ein Plus von 3,0 Prozent ergeben. Dies sorgte offenbar auch hierzulande für gute Stimmung.

Das waren die Tops & Flops. Besonders gut lief der heutige Tag im DAX für das Indexschwergewicht Volkswagen (WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005). Die Volkswagen-Aktie konnte dank eines positiven Analystenkommentars zeitweise rund 3 Prozent an Wert zulegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...