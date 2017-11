Mainz (ots) - Donnerstag, 30. November 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Kennzeichnung von Lebensmitteln - Welche Informationen bekommen wir? Karottenmuffins mit Roquefort-Käse - Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier Was tun gegen Altersweitsichtigkeit? - Tipps und Beratung vom Experten Immergrünes für Balkon und Terrasse - Tipps von der Pflanzen-Expertin Gäste: Harold Faltermeyer, Komponist Deena, Sängerin







Donnerstag, 30. November 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Blitzerattrappe im Vorgarten - Wie sich Anwohner gegen Raser wehren Mythen rund um den Schlaf - Im Winter bei offenem Fenster? Expedition Eppelborn - Ein syrischer Koch im Saarland







Donnerstag, 30. November 2017, 22.15 Uhr



maybrit illner



Thema: Kurs auf Schwarz-Rot - Merkels letzte Hoffnung?



Gäste: Peter Altmaier, CDU, Geschäftsführender Kanzleramtschef Olaf Scholz, SPD, Erster Bürgermeister von Hamburg Dorothea Siems, "Die Welt", promovierte Volkswirtin Hajo Schumacher, Journalist und Autor Prof. Andrea Römmele, Politikwissenschaftlerin



Am Donnerstag muss Bundeskanzlerin Angela Merkel in Sachen Regierungsbildung wieder zum Bundespräsidenten. Diesmal mit CSU-Chef Horst Seehofer und dem SPD-Vorsitzenden Martin Schulz. Doch der Alleingang von CSU-Landwirtschaftsminister Christian Schmidt bei der Zulassung von Glyphosat hat bei SPD-Politikern für Empörung gesorgt. Sind die Verhandlungen zur Neuauflage der Großen Koalition bereits jetzt "vergiftet"? Kommt die GroKo zurück? Und wenn ja - wird dann regiert um jeden Preis? Merkel hofft, Schulz bangt - wem schadet die große Koalition mehr?







OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121