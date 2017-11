Mainz (ots) - Woche 48/17 Donnerstag, 30.11.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.35 Korea - Der vergessene Krieg Napalm Deutschland 2010



6.20 Chemiewaffen - Europas Geschäft mit dem Tod Frankreich 2014



7.05 Mein Land, Dein Land Bitterfeld-Wolfen vom Chemie-Moloch zur grünen Oase Deutschland 2017



7.50 Mein Land, Dein Land Die leisen Musterschüler - Little Hanoi in Berlin Deutschland 2016



8.45 Mein Land, Dein Land Der Klang der Heimat - Leipzigs russische Seele Deutschland 2016



9.35 Mein Land, Dein Land Ali und der Gartenzwerg - Multikulti im Schrebergarten Deutschland 2016



10.25 Der Polenmarkt - Grenzerfahrungen am Ladentisch Deutschland 2017



11.10 ZDF.reportage Die Multi-Kulti-Cops Auf Streife mit Atakan und Nadja Deutschland 2016



11.40 Polizei im Einsatz - Brennpunkt Kölnberg Deutschland 2014



12.25 Polizei im Einsatz Jagd auf Schulschwänzer



13.10 Dem Verbrechen auf der Spur Was Kugeln verraten Großbritannien 2011



13.55 Marilyn Monroe - Mythos auf dem Prüfstand Großbritannien 2015



14.40 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Badewannen-Mörder Großbritannien 2017



15.25 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Das Grauen an der Themse Großbritannien 2017



16.05 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Die Whitechapel-Morde Großbritannien 2017



(weiterer Ablauf ab 16.45 Uhr wie vorgesehen)



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



21.40 Mysterien des Weltalls Ist Gehirnspionage möglich? Mit Morgan Freeman USA 2013



22.25 Mysterien des Weltalls Ist Armut erblich? Mit Morgan Freeman USA 2014



23.10 Mysterien des Weltalls Werden wir allmächtig? Mit Morgan Freeman USA 2014



23.55 Mysterien des Weltalls Homo sapiens 2.0 Mit Morgan Freeman USA 2010



0.35 heute-journal



1.05 ZDFzeit Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Mythos "Alpenfestung" Deutschland 2012



1.45 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitler und das Geld Deutschland 2011



2.30 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitlers Familie Deutschland 2011



3.15 ZDF-History Hitlers Wunderwaffen Deutschland 2007







Woche 49/17 Montag, 04.12.



Bitte Programmänderungen beachten:



13.15 ZDFzeit Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Die Akte Heß Deutschland 2012



Mythen-Jäger um 13.15 Uhr - entfällt!



14.00 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitler und die Frauen Deutschland 2011



Mythen-Jäger um 14.00 Uhr - entfällt!



14.45 Kindheit im Dritten Reich Faszination und Verblendung



Mythen-Jäger um 14.45 Uhr - entfällt!



15.30 Kindheit im Dritten Reich Bomben und Verbrechen



Mythen-Jäger um 15.30 Uhr - entfällt!



16.15 Kindheit im Dritten Reich Trauma und Verdrängung Mythen-Jäger um 16.15 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Programmänderungen und neue Beginnzeiten:



1.15 Der geheime U-Boot-Krieg Jäger und Gejagte Großbritannien 2017



War Games - Der Kalte Krieg um 01.15 Uhr - entfällt!



2.00 Der geheime U-Boot-Krieg Angriff aus der Tiefe Großbritannien 2017



War Games - Der Kalte Krieg um 01.15 Uhr - entfällt!



2.45 Legendäre Schiffe der U.S. Navy - Die USS Nautilus 3.30 Legendäre Schiffe der U.S. Navy - Die USS Texas 4.15 Schiffslegenden: Der Schlachtkreuzer "HMS Hood" Großbritannien 2013 War Games - Der Kalte Krieg um 04.15 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen) _____________________________________________________________



Dienstag, 05.12.



Programmänderung und neue Beginnzeit:



2.45 Die Rechte Wende - Beobachtungen jenseits der Mitte



3.30 Radikale von Links - Die unterschätzte Gefahr Deutschland 2016



ZDF-History: Die Blutspur - Rechter Terror in Deutschland um 03.30 Uhr entfällt!



4.20 Sprengstoff als Waffe Wie sicher ist Deutschland? Deutschland 2017



(weiter im Ablauf wie vorgesehen) ________________________________________________________________



Freitag, 08.12.



Programmänderung:



10.00 Tödliche Rennen - Raser in der Stadt Deutschland 2015



Vollgas brutal - Was tun gegen Rüpel und Raser? Um 10.00 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



4.00 ZDFzeit Die Suche nach Hitlers "Atombombe" Deutschland 2015



(weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen)



OTS: ARD ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/22512 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_22512.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121