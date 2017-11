Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Frauenthal -0,44% auf 24,69, davor 10 Tage im Plus (5,53% Zuwachs von 23,5 auf 24,8), Polytec -0,02% auf 20,35, davor 6 Tage im Plus (14,42% Zuwachs von 17,79 auf 20,36), Telekom Austria +2,29% auf 7,876, davor 5 Tage im Minus (-3,42% Verlust von 7,97 auf 7,7), RBI -0,46% auf 30,2, davor 4 Tage im Plus (4,89% Zuwachs von 28,93 auf 30,34), Warimpex-0,34% auf 1,484, davor 4 Tage im Plus (9,08% Zuwachs von 1,36 auf 1,49), KTM Industries +0,89% auf 5,65, davor 3 Tage ohne Veränderung . Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Immofinanz 2,01 (MA200: 2,02, xD, davor 209 Tage über dem MA200), C-Quadrat Investment AG 56,5 (MA200: 52,45, xU, davor 26 Tage unter dem MA200). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die...

Den vollständigen Artikel lesen ...