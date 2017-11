Eine Aschewolke stürzt die indonesische Ferieninsel Bali in eine wirtschaftliche Krise. Der Flughafen ist nach dem Ausbruch des Vulkans Agung zwar wieder offen. Doch Tourismusmanager fürchten monatelange Einbußen.

Auf die Frage, wie es ihm gehe, antwortet Hotelier Stefan Müller so, als hätte er gerade einen schweren Unfall knapp überstanden. "Den Umständen entsprechend gut", sagt der deutsche Chef des Fünf-Sterne-Hauses Prama Sanur Beach, das im Süden der indonesischen Ferieninsel Bali liegt. Der Grund für die getrübte Stimmung liegt rund 50 Kilometer nordöstlich: Dort stößt der Vulkan Agung seit Tagen furchteinflößende Rauchwolken in die Luft. Müller beobachtet das Naturschauspiel über eine 24-Stunden-Webcam: "Die Aschewolke, die dort zuletzt rausgekommen ist, war schon ziemlich extrem."

Für die Tourismusindustrie von Bali, eines der populärsten Urlaubsziele weltweit, sind die ausgestoßenen Partikel die größte Gefahr. Denn während sich mögliche Lavaströme fernab der touristischen Zentren auf der Insel ergießen würden, hat die Asche in Balis Luft schon jetzt spürbare Konsequenzen: Sie ist für den Luftverkehr ein erhebliches Risiko. Die Behörden schlossen deshalb am Montag den sonst so betriebsamen Flughafen in der Inselhauptstadt Denpasar. Rund 1300 Flugverbindungen wurden gestrichen, Zehntausende Urlauber saßen zuletzt auf der Insel fest.

Der Mittwoch brachte zwar vorerst Erleichterung: Der Wind blies die Asche in eine andere Richtung. Die ersten gestrandeten Flugzeuge konnten Bali wieder verlassen. Doch die Unsicherheit bleibt: Wann dreht der Wind wieder?

Hotelmanager Müller sieht in der unklaren Lage das Hauptproblem: "Der Vulkanausbruch an sich ist nicht so schlimm", sagt er. "Die Leute fragen sich aber, ob sie Bali wieder wie geplant verlassen können. Das Risiko wollen viele nicht eingehen, gerade ...

