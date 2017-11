Leipzig (ots) -



Die Eröffnung des Neubaus begleitet der MDR vom 30. November bis 3. Dezember umfangreich multimedial, u. a. mit der Live-Übertragung des Festgottesdienstes zur Einweihung im MDR-Fernsehen. MDR SACHSEN bietet einen Livestream vom Festakt und berichtet in zwei "MDR extra". Im MDR-Kulturradio gibt es ein Spezial.



Am Freitag 1. Dezember, überträgt der MDR den "Festakt zur Eröffnung des Leipziger Paulinums" per Livestream bei mdr-sachsen.de von 11.00 bis 12.30 Uhr. Ein "MDR KULTUR Spezial" ab 18.05 Uhr stellt den Bau in seiner Doppelfunktion als Aula und Kirche vor, als Ort der Wissenschaft, der Musik und der Religion. Geschildert wird im MDR-Kulturradio u.a., wie die Leipziger Universitätsmusik an die Traditionen anknüpft. Zu Wort kommt Universitäts-Musikdirektor David Timm. Ab 19.30 Uhr sendet MDR KULTUR live das Festkonzert mit dem Universitätschor, dem MDR RUNDFUNKCHOR und dem Mendelssohnorchester unter seiner Leitung.



Bereits am Donnerstag, 30. November, 22.05 Uhr im MDR-Fernsehen, geht es im MDR-Kulturmagazin "artour" um die prägende Rolle des Paulinervereins beim Bau. Im Interview ist zudem der Kustos der Universität, Rudolf Hiller von Gaertringen, zu erleben.



Zu ihrem 608. Geburtstag am Sonnabend, 2. Dezember, lädt die Universität Leipzig alle Einwohner und Gäste der Stadt ein, das Paulinum für sich zu entdecken. Im MDR extra "Offenes Paulinum - Hinter den Kulissen des spektakulären Neubaus" von 13.45 bis 14.00 Uhr öffnen Moderator Tino Böttcher und Reporterin Susann Blum auch für die Zuschauer die Türen. Sie blicken zurück auf die Baugeschichte und schauen auf die künftige Nutzung.



Mit einem Festgottesdienst wird am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, der neue Bau eingeweiht. Vor der Live-Übertragung ab 11.00 Uhr im MDR-Fernsehen begrüßt Moderatorin Anja Koebel die Zuschauer zum MDR extra "Aula und Gotteshaus - das Leipziger Paulinum" um 10.45 Uhr. Zu ihren Gesprächsgästen gehören der Universitätsprediger Prof. Peter Zimmerling und ein Sänger, der als Thomaner noch in der alten, 1968 gesprengten, Universitätskirche aufgetreten war: Hans-Jürgen Beyer.



Ein "MDR Zeitreise Spezial", präsentiert von Mirco Drotschmann, schaut am 3. Dezember ab 22.25 Uhr im MDR-Fernsehen zurück auf die turbulente Bauzeit, die Diskussionen,die Probleme aber auch auf alles Neue und Erhaltene, das auch einen wichtigen Bezug zur gesprengten Universitäskirche aufzeigt. Zu sehen sein wird der Film "Die Toten der Paulinerkirche", der dem Verdacht um Grabplünderungen im Untergrund der Kirche vor der Sprengung nachgeht.



MDR.DE hält u.a. eine Bildergalerie zur Baugeschichte, das Interview mit einem Architekturkritiker, den Zeitzeugenbericht eines Kunsthistorikers, der die Sprengung als Student erlebt hat, sowie Archivmaterial bereit. Außerdem geht es Online um den Dauerstreit, ob das Paulinum eine Kirche oder doch "nur" Festsaal der Universität ist.



Die Universitätskirche St. Pauli wurde 1968 trotz vieler Proteste in der Bevölkerung gesprengt, weil sie die Vorstellungen der damaligen DDR-Regierung von der neuen, sozialistischen Stadt störte. St. Pauli prägte über 700 Jahre das Stadtbild, hatte den Krieg heil überstanden. Grundsteinlegung für das neue Paulinum war 2005.



