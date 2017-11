Köln (ots) -



Bei einem exklusiven WDR 4 Radiokonzert gibt Peter Maffay am Samstag 16. Dezember 2016 in Köln einen Vorgeschmack auf seine Akustik-Tour im kommenden Jahr. Gemeinsam mit seiner Band tritt er für rund 200 WDR 4 Hörerinnen und Hörer im Club " Altes Pfandhaus" in der Kölner Südstadt auf. Karten für das WDR 4 Radiokonzert gibt es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen. Alle Infos dazu gibt es auf www.wdr4.de. Für alle, die nicht dabei sein können, überträgt WDR 4 live ab 20.00 Uhr.



Im kommenden Jahr geht Peter Maffay auf große "Unplugged"- Akustiktour. Songs aus allen Phasen seiner langen Karriere sind dabei in frischen, neuen Versionen zu hören.



Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: Stefanie Schneck / Kathrin Hof WDR Presse und Information Telefon 0221 220 7125 stefanie.schneck@wdr.de / kathrin.hof@wdr.de



Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de