Kürzlich sicherte sich der US-Finanzinvestor Cerberus drei Prozent an der Deutschen Bank, jetzt kauft er ein Immobilienpaket der spanischen Großbank BBVA. Cerberus setzt auf eine anziehende europäische Konjunktur.

Der US-Finanzinvestor Cerberus übernimmt 80 Prozent des Immobiliengeschäfts der spanischen Großbank BBVA. Vier Milliarden Euro habe Cerberus dafür ausgegeben, teilte das Kreditinstitut am Mittwoch mit. Das Platzen der Immobilienblase vor knapp zehn Jahren hatte Spaniens Wirtschaft ins Trudeln gebracht und ein 40-Milliarden schweres Rettungspaket für den Bankensektor nötig gemacht. Die wirtschaftliche Erholung der vergangenen Jahre hat aber auch die Häuserpreise wieder steigen lassen. Das Interesse an Immobilien auf der iberischen Halbinsel steigt wieder - und ausländische Investoren kehren zurück. So auch Cerberus. Der Bruttobuchwert der gekauften Immobilien ...

