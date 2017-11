29.11.2017 Zugemailt von / gefunden bei: CA Immo (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) CA Immo hat heute gemeinsam mit ihren Joint Venture-Partnern den Vertrag über den Verkauf des Büroturms Tower 185 an die Deka Immobilien GmbH unterzeichnet. Das Transaktionsvolumen der Liegenschaft, an der CA Immo rund ein Drittel hält, liegt bei 775 Mio. EUR. Nach Rückführung der Kreditfinanzierung führt diese Transaktion zu einem Nettozufluss für CA Immo von rd. 150 Mio. EUR; der Verkauf erfolgte deutlich über Buchwert. Der im Europaviertel in Frankfurt gelegene Tower 185...

