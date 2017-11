Ende des Jahres scheidet Ian Robertson aus dem BMW-Vorstand aus. Im Interview spricht der Vertriebschef über den Wettkampf mit Mercedes, den Brexit und seine Pläne für die Rente.

WirtschaftsWoche: Herr Robertson, Sie scheiden zum Jahreswechsel aus dem BMW-Vorstand aus. Wie fühlen Sie sich?Ian Robertson (lacht): Ach, nicht viel anders. Es gibt ja immer viel zu tun. Ich werde auch nicht in Rente gehen, sondern eher etwas anderes tun - zunächst als Berater für BMW. Außerdem sitze ich in ein paar Aufsichtsräten.

Wenn ich auf die Zahlen von BMW schaue, dann sehe ich, dass andere Autobauer stärker wachsen. Daimler etwa verkaufte in den ersten zehn Monaten fast 200.000 Autos mehr als BMW. Sind Sie zufrieden mit Ihren Zahlen?Unser Fokus liegt ganz klar auf Profitabilität. Aktuell gibt es in einigen Märkten Gegenwind und viel Wettbewerb. Dennoch werde ich nicht dem letzten Auto hinterherjagen, nur um kurzfristig mehr Umsatz zu machen. Außerdem sind wir zurzeit mitten in einem wichtigen Modellwechsel - der neue X3 kommt jetzt in November auf dem Markt. Aber insgesamt sind wir gut aufgestellt - der 5er läuft hervorragend, die Nachfrage nach dem X1 ist sehr stark und nächstes Jahr kommen viele neue Modelle weltweit auf dem Markt.

Wenn Profitabilität wichtiger ist als der Umsatz, heißt das dann, dass BMW nicht so hohe Rabatte gibt wie andere Autobauer?Es bedeutet, dass wir das Volumen nicht um jeden Preis nach oben treiben. Es gibt viele Verkaufskanäle, bei einigen ist der Wettbewerb aktuell sehr intensiv. Meine Kollegen haben die Vorgabe Nummer eins: Die EBIT-Marge, also das Ergebnis vor Steuern und Zinsen, muss zwischen 8 bis 10 Prozent liegen.

Der Absatz in dem für BMW wichtigen Markt Großbritannien ist wegen des Brexits stark gefallen. Sie sind UK Bürger - was denken Sie über Ihren Heimatmarkt?Der Markt geht zurück, die Kunden haben einiges an Vertrauen verloren. Die politische Situation dominiert die Nachrichten jeden Tag. Es gibt keine Klarheit darüber, was, wann passiert. Wenn man nichts anderes liest und hört als Brexit, Brexit, Brexit und die Politiker nicht überzeugend sind, dann verlieren die Menschen das Vertrauen. Aber der Wirtschaft geht es eigentlich ganz gut, die Arbeitslosigkeit ist niedrig und das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes ist auch noch solide. Allerdings ist die Stimmung derzeit ziemlich schlecht und ich sehe nicht, dass sich das kurzfristig ändert, weil wir für eine Weile noch keine Klarheit bekommen werden. Die Menschen verschieben ihre Kauf-Entscheidungen daher.

Also können Sie später vielleicht von Nachholeffekten profitieren und mehr Autos auf einen Schlag verkaufen…Ja, das könnte sein. Der Markt in UK hat sich nach der letzten Finanzkrise 2008/2009 schneller erholt als jeder andere Markt in Europa. Es gab vor der Brexit-Entscheidung Rekord-Verkäufe. Der Premiummarkt in UK ist sehr stark und dort haben wir in den letzten Jahren viel Wachstum gesehen.

Geben Sie hohe Rabatte in UK?Es ist ein sehr aggressiver Markt im Moment. Aber, noch einmal: Wir werden nichts tun, was unsere Marge im Konzern ruiniert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...