Düsseldorf (ots) - Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die Firma Le Antichi Bonta di Calabria den Artikel "Feigen aus Kalabrien" zurück. In einer Probe wurde ein erhöhter Gehalt an Mykotoxinen festgestellt.



Betroffen ist folgender Artikel:



Artikelbezeichnung: Feigen aus Kalabrien Mindesthaltbarkeitsdatum: 17. Juni 2018 Losnummer: P.260/17 N



Die betroffene Ware wurde bereits aus dem Verkauf genommen. Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, können das Produkt in ihrem nächstgelegenen real-Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet.



Bei Rückfragen können sich Kunden an die Markt-Mitarbeiter am Service-Center oder an die kostenlose Servicetelefonnummer +49 800 503-5418 wenden.



