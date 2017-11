Mannheimer Morgen zum Streit zwischen Peugeot und GM Überschrift: Macht des Marktes Nicht einmal auf die Kollegen aus der eigenen Branche ist in Sachen Autoabgase Verlass. Das musste der Autokonzern PSA offenkundig feststellen. Die Franzosen, neuer Besitzer von Opel, fühlen sich vom Verkäufer General Motors über den Tisch gezogen - und fordern mehr als ein Drittel des Kaufpreises zurück. Denn die Opel-Motoren erzeugen viel mehr klimaschädliches CO2 als angegeben. Damit drohen in Europa Strafzahlungen, die den Wert des Rüsselsheimer Herstellers schmälern. Zu schmutzige Motoren vernichten Unternehmenswerte, auch wenn sie zunächst einmal die Verkaufs- und Ertragszahlen stabilisieren. Wer jedoch die Zukunft verschläft und die immer strengeren Umweltvorgaben der EU aufgrund fehlender Fortentwicklungen verfehlt, wird zum Verlierer. Dieses Urteil fällt hier der Finanzmarkt, keine Umweltgruppe oder Regierung. Politik erlaubt zu viel Die im Verhältnis zum Kaufpreis drastische Rückforderung der Franzosen belegt, wie groß der Druck auf die Branche durch strenge Umweltvorgaben ist. Sie zeigt auch, warum der Anreiz zu Tricksereien für manche Hersteller so groß ist oder zumindest war. Denn vom Staat hatten diese Hersteller bisher nicht viel zu befürchten. Selbst am laufenden Kampf gegen Fahrverbote in den Städten beteiligen sich die Verursacher der zu hohen Schadstoffwerte nur in geringem Umfang - und die Politik lässt es zu. Würde hier der Maßstab von PSA bei Opel angelegt, der auf wirtschaftlichen Berechnungen fußt, müsste die Industrie wohl mit einem Milliardenbetrag zur Kasse gebeten werden. Den Mut zu einer realistischen Abrechnung fehlt der Politik. Diesbezüglich könnte sie sich von PSA eine dicke Scheibe abschneiden. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

