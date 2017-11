Straubing (ots) - Wenn das Wort nicht so abgegriffen wäre, könnte man den europäischen Weg als "Koalition mit den Willigen" beschreiben, also eine immer weitergehende Zusammenarbeit wenigstens mit jenen Ländern, die zu politischen und sozialen Reformen bereit sind, für die Menschenrechte kein Fremdwort sind und in denen die Regierung eine Vision haben. Die EU setzt auf die Sogwirkung eines gemeinsamen Weges mit diesen Partnern - und auf regionale Bündnisse, die verfeindete Länder in Afrika miteinander eingehen. Weil dieses Modell aus Europa auch auf diesem Kontinent wirken kann. Dieser EU-Afrika-Gipfel ist ein Schritt dorthin.



