NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch im New Yorker Handel im Vergleich zum späten europäischen Nachmittagsgeschäft kaum verändert gezeigt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1863 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1827 (Dienstag: 1,1888) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8455 (0,8412) Euro.

Robuste Konjunkturdaten aus dem Euroraum konnten der Gemeinschaftswährung keinen Auftrieb geben. Die Wirtschaftsstimmung im Währungsgebiet hatte sich im November abermals von einem hohen Niveau aus verbessert. Sie stieg auf ein neues 17-Jaheshoch. Volkswirte hatten mit der aktuellen Entwicklung gerechnet.

Spürbaren Auftrieb erhielt unterdessen das britische Pfund. Am Markt wurde auf Medienberichte verwiesen, wonach sich Großbritannien und die EU in einem wichtigen Streitpunkt des Brexit grundsätzlich geeinigt hätten. Es geht um die Austrittsrechnung des Königreichs und einen hohen zweistelligen Milliarden-Betrag./ajx/she

