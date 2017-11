ST. CHARLES (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat in einer Rede zur geplanten Steuerreform am Mittwoch unversehens Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un beschimpft. Wenn die Steuern wie vorgesehen gesenkt würden, bedeute das für die Wirtschaft Raketentreibstoff - "rocket fuel", sagte Trump am Mittwoch in St. Charles (Bundesstaat Missouri). Das Wort "rocket fuel" brachte ihn offensichtlich dazu, "little rocket man" zu sagen, eines der Schimpfwörter, mit denen Trump Kim Jong Un wegen dessen international viel kritisierten Raketenprogramms belegt. Dann sagte Trump: "Er ist ein kranker junger Hund" ("sick puppy") - was auf niemand anderen gemünzt sein konnte als auf Kim. Im nächsten Satz kehrte der US-Präsident zum Hauptthema seiner Rede zurück, den Steuern./ki/DP/she

AXC0283 2017-11-29/22:25