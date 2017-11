Der Dax beendete seinen Handel am Mittwoch bei 13.061 und somit 2 Punkte über dem Schlusskurs 13.059 vom Dienstag. Das Tief lag bei 13.037, das Hoch wurde bei 13.196 eingebucht. Charts zum vergrößern bitte klicken Tagesmarken: Eigentlich war es nur als Erinnerung gedacht, als ich gestern im Ausblick schrieb: "Bei all den neuen Allzeithochs in USA dürfen wir trotzdem eines nicht vergessen: Die erste ...

