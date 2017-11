BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen wollen im Bundestag eine weitgehende Beschränkung des Glyphosat-Einsatzes in Deutschland beantragen und die anderen Parteien damit in Zugzwang bringen. Das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel zerstöre die Artenvielfalt und sei wahrscheinlich krebserregend, die Anwendung müsse deshalb massiv reduziert werden, sagte Fraktionschef Anton Hofreiter den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Donnerstag). "Dazu werden wir einen Antrag in den Bundestag einbringen, dem sich die anderen Parteien anschließen müssen, wenn sie glaubwürdig bleiben wollen."

Die SPD ist wegen des Alleingangs von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt in Brüssel hell empört. Der CSU-Politiker hatte gegen den Willen der Sozialdemokraten für die weitere EU-Zulassung des umstrittenen Unkrautgifts gestimmt. Hofreiter rief Kanzlerin Angela Merkel auf, daraus Konsequenzen zu ziehen. "Jetzt geht es um Schadensbegrenzung: Angela Merkel muss Minister Schmidt entlassen und einen nationalen Glyphosat-Ausstieg einleiten."

Glyphosat ist ein vom US-Konzern Monsanto, der wiederum vor der Übernahme durch den deutschen Chemie- und Pharmakonzern Bayer steht, entwickelter Wirkstoff./wn/DP/zb

