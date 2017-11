AACHEN (dpa-AFX) - Die "Aachener Zeitung" zu Stuttgart 21:

"Die Malaise mit Großprojekten wie Stuttgart 21 setzt sich aus vielen Faktoren zusammen: Etwa politische Entscheidungsträger, in deren Interesse zunächst niedrig kalkulierte Kosten sind, weil sie die Zustimmung zu Großprojekten erhöhen. Wenn dann die Kosten explodieren, steht Politiker XY oft gar nicht mehr zur Wahl, hat sich aber als Projekt-Initiator seinen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. Hinzu kommen Baufirmen, die meist die Profiteure von immer weiter steigenden Kosten sind. Und nicht zuletzt der Wähler, auf dessen Vergesslichkeit spekuliert wird. So schön die beeindruckende Elbphilharmonie letztlich geworden ist, ändert das nichts daran, dass die ursprünglich veranschlagten Kosten deutlich überschritten wurden. Diesen Bürgernepp vergisst der Wähler aber vor lauter "Aaahs" und "Ooohs", die er beim Betreten der "Elphi" ausstößt."/al/DP/nas

