FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung zum nordkoreanischen Raketentest:

"Wenn der nordkoreanische Staatssender etwas verkündet, ist das selten die Wahrheit. Trotzdem tut man gut daran, die Botschaft aus Pjöngjang ernst zu nehmen. Die Frage ist allerdings, was ... Kim Jong-un der Welt sagen will, wenn er behauptet, "am Ziel" zu sein und Nordkorea zu einer vollwertigen Atommacht gemacht zu haben. Die erste Lehre aus dieser Botschaft ist, dass Nordkorea Gesprächspartner nach Strich und Faden betrügt und belügt. Denn ganz am Anfang der Krise standen einst Versicherungen, Nordkorea wolle Atomkraft nur friedlich nutzen. Alle weiteren Verhandlungen und Abkommen hat Pjöngjang ge- und benutzt, um sein Atomarsenal zu entwickeln. ... Die zweite Botschaft ... könnte einen positiveren Inhalt haben. Jemand, der ... "am Ziel" ist, hat es möglicherweise nicht mehr nötig, ständig andere zu provozieren."/al/DP/nas

