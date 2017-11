HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu Regierung:

"Die Zeit, in der die Politik keine Experimente versprechen konnte, ist vorüber. Was spricht daher gegen eine Minderheitsregierung? Merkel könnte noch eine Weile weiterregieren, müsste aber viel deutlicher als bisher sagen, was sie selber will. Die SPD könnte ihr die Unterstützung für zwei, drei große Projekte (Europa!) zusagen, ohne Merkels Macht noch einmal für vier Jahre zu betonieren. Und auch die Grünen und die FDP wären nicht einfach aus der Verantwortung entlassen. So langweilig, wie es einmal war, wird es nicht mehr werden. Besser, man stellt sich darauf ein, als sich an das Vergangene zu klammern."/al/DP/nas

