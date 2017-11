Für einen der größten süddeutschen Hersteller von Frischemenüs und Gemeinschaftsverpflegung übernimmt der Metzger-Einkauf die gesamte Distribution von PP- und CPET-Menüschalen. "Wir liefern just in time an unseren Kunden. Dieser bestellt die Menüschalen und wir liefern diese noch am selben Tag aus", so Josef Hecht, Vorstand und Geschäftsführer des Metzger-Einkauf. "Die Menge an Schalen variiert täglich, und daher sind wir auf einen verlässlichen und flexiblen Lieferanten angewiesen. ...

