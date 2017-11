Blase oder nicht Blase? In unseren Jahresausblicken auf das Jahr 2018 wird es auch darum gehen für Sie, liebe Leser von Feingold Research, sachliche und vor allem ausgewogene Einschätzungen zu den Anlageklassen zu geben. Überhitzungen sind nicht nur am Aktienmarkt und vor allem am Anleihemarkt zu sehen, nein auch am Immobilienmarkt sieht man nach wohlgemerkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...