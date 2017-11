Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EU-HAUSHALT - Finanzstaatssekretär Jens Spahn (CDU) hat eine mögliche Erhöhung der deutschen Nettozahlungen im EU-Haushalt in der Zeit nach dem Brexit von mehreren Bedingungen abhängig gemacht. "Es gibt keinerlei Automatismus, dass Deutschland und andere Nettozahler ihren Beitrag vergrößern", sagte Spahn dem Tagesspiegel. Die Bundesregierung sei aber gesprächsbereit, "wenn es darum geht, den EU-Haushalt auf entscheidende Zukunftsthemen mit EU-Mehrwert auszurichten". (Tagesspiegel)

BILDUNG - Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Ursula von der Leyen will den Umgang mit Technologie und Smartphones im Schulunterricht verankern. "Unsere Kinder sind schon Digital Natives, sie leben mit Smartphones und Tablets. Wir alle müssen lernen, digital zu leben ohne elementare Werte des Zusammenlebens zu verlieren", sagte von der Leyen. In der nächsten Legislaturperiode müssen wir dieses Thema noch stärker in die Schulen bringen. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

CSU - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will Ministerpräsident des Freistaats werden. Nach SZ-Informationen hat Herrmann zugesagt, sich um die Spitzenkandidatur seiner Partei für die Landtagswahl 2018 zu bewerben. Damit zeichnet sich eine Kampfabstimmung zwischen Herrmann und Finanzminister Markus Söder ab. Am kommenden Montag tritt die CSU-Fraktion im Landtag zusammen, um ihren Favoriten zu bestimmen. Die Abgeordneten wollen eine Empfehlung für den Parteitag am 15. und 16. Dezember in Nürnberg aussprechen, der den Spitzenkandidaten kürt. Söder hat seine Ambitionen noch nicht öffentlich erklärt, mit seinem Antreten wird in der CSU aber fest gerechnet. (SZ S. 1/Welt S. 5)

BREXIT - Morgen endet das Ultimatum, das die EU der britischen Regierung gesetzt hat, um die Karten im Brexit-Poker auf den Tisch zu legen. Und diesmal liefern die Briten. Nach Einschätzung Brüsseler Experten ist der Einstieg in die zweite Phase der Brexit-Verhandlungen in greifbare Nähe gerückt. "Es gibt jetzt eine echte Chance", sagte Elmar Brok, Brexit-Beauftragter der EVP-Fraktion im Europaparlament. Auch der irische EU-Kommissar Phil Hogan bestätigte Fortschritte beim Ringen ums Geld. Nach Angaben von EU-Diplomaten will Premierministerin Theresa May spätestens am 4. Dezember ein neues finanzielles Angebot vorlegen. May werde voraussichtlich 50 Milliarden Pfund Sterling anbieten, um alle verbleibenden britischen Zahlungsverpflichtungen gegenüber der EU abzudecken. (Handelsblatt S. 1)

FINANZMÄRKTE - Nach Einschätzung von Notenbankern sind die Finanzmärkte verwundbarer, als viele Akteure denken. Bundesbank und EZB sehen ein zu großes Vertrauen darauf, dass Zinsen und Inflation niedrig bleiben. Der aktuelle Boom sei verführerisch, Risiken würden ausgeblendet. (Handelsblatt S. 30)

GLYPHOSAT - Die Grünen planen eine Gesetzesinitiative für eine weitgehende Beschränkung des Einsatzes des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Glyphosat in Deutschland. "Glyphosat zerstört unsere Artenvielfalt und ist wahrscheinlich krebserregend - die Anwendung muss in allen Bereichen massiv reduziert werden", sagte Fraktionschef Anton Hofreiter. "Dazu werden wir einen Antrag in den Bundestag einbringen, dem sich die anderen Parteien anschließen müssen, wenn sie glaubwürdig bleiben wollen", sagte Hofreiter mit Blick auf die Empörung der SPD über den Alleingang von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 30, 2017 00:22 ET (05:22 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.