FUCHS stärkt Präsenz in Mittel- und Osteuropa durch den Erwerb des Schmierstoffgeschäfts der LUBASYST, Rumänien

DGAP-News: FUCHS PETROLUB SE / Schlagwort(e): Ankauf FUCHS stärkt Präsenz in Mittel- und Osteuropa durch den Erwerb des Schmierstoffgeschäfts der LUBASYST, Rumänien 30.11.2017 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

FUCHS stärkt Präsenz in Mittel- und Osteuropa durch den Erwerb des Schmierstoffgeschäfts der LUBASYST, Rumänien

Der weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Konzern wird zum 1. Dezember 2017 das Schmierstoffgeschäft der LUBASYST in Rumänien erwerben und in die neue Tochtergesellschaft FUCHS Rumänien integrieren.

Die Firma LUBASYST erzielte als langjähriger FUCHS-Handelspartner im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 4 Mio EUR. Gegenstand der Akquisition sind insbesondere Kundenstamm und Belegschaft. Das Geschäft von LUBASYST ergänzt das übrige in Rumänien vorhandene Geschäft von FUCHS, welches nunmehr in der neu gegründeten FUCHS-Tochtergesellschaft in Rumänien gebündelt wird.

Mannheim, 30. November 2017

FUCHS PETROLUB SE Public Relations Friesenheimer Str. 17 68169 Mannheim Tel. +49 621 3802-1201 thomas.altmann@fuchs.com www.fuchs.com/gruppe

Die folgenden Informationen können Sie im Internet abrufen: Bild- und Videomaterial: www.fuchs.com/gruppe/mediengalerie

Über FUCHS Der FUCHS-Konzern entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit rund 5.000 Mitarbeiter in 57 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika.

Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der FUCHS PETROLUB SE beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Beschaffungspreise, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Schmierstoffindustrie gehören. Die FUCHS PETROLUB SE übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Pressemitteilung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

30.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: FUCHS PETROLUB SE Friesenheimer Str. 17 68169 Mannheim Deutschland Telefon: +49 (0)621 / 3802-0 Fax: +49 (0)621 / 3802-7190 E-Mail: ir@fuchs-oil.de Internet: www.fuchs.com/gruppe

ISIN: DE0005790430, DE0005790406

WKN: 579043, 579040 Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

633783 30.11.2017

ISIN DE0005790430 DE0005790406

AXC0038 2017-11-30/07:00