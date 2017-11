IRW-PRESS: Symbility Solutions Inc.: Symbility Solutions meldet Rekordumsatz und Profitabilität im 3. Quartal 2017

Symbility Solutions meldet Rekordumsatz und Profitabilität im 3. Quartal 2017

Toronto (Ontario), 30. November 2017. Symbility Solutions Inc. (TSX-V: SY) (Symbility oder das Unternehmen), ein globales Softwareunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Modernisierung der Versicherungsbranche gerichtet ist, meldete heute die Finanzergebnisse für das dritte Quartal, das am 30. September 2017 zu Ende gegangen ist.

Symbility hat in den vergangenen Jahren hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass wir in der Lieferkette über genügend Schadensachbearbeiter verfügen, die unsere Kunden unterstützen, und das dritte Quartal 2017 war zweifelsohne eine Zeit, in der jede helfende Hand dringend benötigt wurde, sagte James Swayze, CEO von Symbility Solutions. Wir freuen uns, dass unser Modell in diesem arbeitsreichen Quartal genutzt wurde, um eine starke Profitabilität und einen Rekordumsatz zu erzielen.

Herr Swayze sagte außerdem: Das Ausmaß unseres Brutto- und Nettogewinns in diesem Quartal stimmt uns hinsichtlich der Bekräftigung unserer Prognose, im Jahr 2017 einen Umsatz von 40 bis 42 Millionen Dollar und ein bereinigtes EBITDA1 von zwei bis drei Millionen Dollar zu erzielen, äußerst zuversichtlich.

Finanzergebnisse des 3. Quartals

- Der konsolidierte Umsatz für das dritte Quartal 2017, das am 30. September 2017 zu Ende gegangen ist, beläuft sich auf 11,3 Millionen Dollar. Im selben Zeitraum des Jahres 2016 waren es 8,7 Millionen Dollar gewesen - eine Steigerung von 30 Prozent. Der konsolidierte Umsatz für die neun Monate, die am 30. September 2017 zu Ende gegangen sind, beläuft sich auf 30,4 Millionen Dollar. Im selben Zeitraum des Jahres 2016 waren es 25,3 Millionen Dollar gewesen - eine Steigerung von 20 Prozent. - Das Unternehmen meldete für das dritte Quartal 2017 ein bereinigtes EBITDA von 1,6 Millionen Dollar. Im dritten Quartal 2016 belief sich das bereinigte EBITDA auf 0,3 Millionen Dollar - eine Steigerung von 507 Prozent. Das bereinigte EBITDA für die neun Monate, die am 30. September 2017 zu Ende gegangen sind, beläuft sich auf 1,6 Millionen Dollar. Im selben Zeitraum des Jahres 2016 wurde ein bereinigtes EBITDA von 0,3 Millionen Dollar verzeichnet. - Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal 2017 Nettoeinnahmen in Höhe von 0,00 Dollar pro Aktie2. Im dritten Quartal 2016 gab es einen Nettoverlust von 0,00 Dollar pro Aktie. Das Unternehmen verzeichnete in den neun Monaten, die am 30. September 2017 zu Ende gegangen sind, einen Verlust von 0,01 Dollar pro Aktie. Im selben Zeitraum des Jahres 2016 wurde ein Verlust von 0,01 Dollar verzeichnet. - Am 30. September 2017 wies das Unternehmen einen Barbestand von 6,4 Millionen Dollar auf - am 31. Dezember 2016 waren es 8,0 Millionen Dollar gewesen. - Die Nettoeinnahmen im dritten Quartal 2017 beliefen sich auf 0,6 Millionen Dollar. Im selben Zeitraum des Jahres 2016 wurde ein Nettoverlust von 0,5 Millionen Dollar verzeichnet. Der Nettoverlust für die neun Monate, die am 30. September 2017 zu Ende gegangen sind, belief sich auf 1,5 Millionen Dollar. Im selben Zeitraum des Jahres 2016 wurde ein Nettoverlust von 2,8 Millionen Dollar verzeichnet - ein Rückgang von 48 Prozent.

Ausgewählte Finanzinformationen

ausgedrückt in 1.000 $ 3 Monate bis 30. 9 Monate bis 30. September September

2017 2016 2017 2016 Umsatz 11.274 $ 8.693 $ 30.405 $ 25.269 $ Umsatzkosten 3.365 $ 3.080 $ 9.498 $ 7.957 $ Ausgaben 7.334 $ 6.138 $ 22.352 $ 20.060 $

Nettoeinnahmen (Verlust)580 $ (530 $) (1.453 $) (2.769 $)

Bereinigtes EBITDA1 1.608 $ 265 $ 1.634 $ (3 $) Einnahmen (Verlust) pro 0,00 $ (0,00 $)(0,01 $) (0,01

Aktie $) 2

Per 30. September 2017 bzw. 31. Dezember 2017 2016

2017, ausgedrückt in 1.000 $ Bargeld und Barwerte 6.447 $ 7.976 $ Aktiva insgesamt 37.328 $ 38.021 $ Langfristige Passiva insgesamt 389 $ 396 $ 3 Monate bis 30. 9 Monate bis 30. September September

2017 2016 2017 2016 Nettoeinnahmen (Verlust) 580 $ (530 $) (1.453 $)(2.769 $) gemäß IFRS

Finanzertrag, netto (3) (6) (12) (16) Wertminderung und 454 672 1.559 2.050 Amortisation Aktienbasierte Zahlungen 193 118 606 695 Transaktionsbezogene 386 0 914 0 Ausgaben Einkommensteueraufwand (2) 11 20 37 (Rückzahlung)

Bereinigtes EBITDA1 1.608 $ 265 $ 1.634 $ (3 $)

1 Das bereinigte EBITDA ist keine IFRS-Messgröße und wird als das Ergebnis vor Zinsertrag, Steuern, Abschreibungen und Amortisation, außerplanmäßigen Abschreibungen, aktienbasierter Vergütung und anderen nicht wiederkehrenden Gewinnen und Verlusten einschließlich mit Akquisitionen verbundene Transaktionskosten und Restrukturierungskosten. Die Geschäftsleitung glaubt, dass das bereinigte EBITDA eine nützliche Messgröße ist, die den Vergleich zwischen operativen Zeiträumen erleichtert. Das bereinigte EBITDA hat keine von IFRS vorgegebene standardisierte Bedeutung und ist nicht notwendigerweise mit ähnlichen Messgrößen anderer Unternehmen vergleichbar. Das bereinigte EBITDA sollte laut IFRS wie vom IASB herausgegeben nicht alleine oder als Ersatz für Nettogewinne (-verluste) betrachtet werden. Alle andere hier verwendeten finanziellen Messgrößen wurden in Einklang mit den Financial Reporting Standards erstellt, sofern nicht anders angemerkt. 2 In kanadischen Dollar, gerundet auf den nächsten Cent.

INVESTOREN TELEFONKONFERENZ

Symbility hält am Donnerstag, den 30. November 2017 um 4 Uhr nachmittags Ostküstenzeit einen Livewebcast und eine Telefonkonferenz, um die Ergebnisse zu besprechen. Alle interessierten Parteien können am Livewebcast teilnehmen, der über https://event.on24.com/wcc/r/1491521/55E0B6D86B5C99A4DF483C7B5E5E5E4 5 erreicht werden kann. Die Teilnehmer können auch an der Telefonkonferenz unter der gebührenfreien Nummer (888) 231-8191 oder (647) 427-7450 für internationale Teilnehmer teilnehmen. Eine Wiederholung des Webcasts wird auf der Website von Symbility zu finden sein.

ÜBER SYMBILITY

Symbility (TSX.V: SY) glaubt an die Kreation von Weltklasselösungen, die die Arbeit vereinfachen und das Leben verbessern. Mit seinem Background in der Modernisierung von Lösungen für Versicherungsansprüche für die Immobilien- und Gesundheitsindustrie hat sich Symbility als Partner hervorgetan, der Sicherheit, Effizienz und Kundenerlebnis an erste Stelle stellt. Symbility PROPERTY sorgt für clevere Lösungen für Sachversicherungen. Symbility HEALTH hilft Fachleuten für Versicherungsleistungen beim Aufbau von Marken und Unternehmen. Unser strategisches Serviceteam Symbility INTERSECT unterstützt eine Vielzahl von Unternehmen mit intelligenten Mobil- und IoT-Produktentwicklungsstrategien, Design Thinking und erstklassiger Ingenieurtechnik. Mit diesen drei die Arbeitswelt voranbringenden Sektoren beweist Symbility, dass eine Entwicklung zum Besseren durchaus möglich ist. symbilitysolutions.com

VORSICHT BEI AUF ZUKUNFTSAUSSICHTEN GERICHTETEN INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen in Hinblick auf das Unternehmen, seine Produkte und Tätigkeiten enthalten. Diese Aussagen können im Allgemeinen an der Verwendung zukunftsorientierter Begriffe wie könnte, wird, erwarten, schätzen, prognostizieren, planen, glauben oder fortfahren oder deren negativen Synonymen oder ähnlichen Begriffen erkannt werden. Die tatsächlichen hier dargelegten Ergebnisse und Performances des Unternehmens kann wesentlich von den durch solche Aussagen ausgedrückten oder implizierten Vorstellungen abweichen. Solche Aussagen können Risiken und Unsicherheiten hinsichtlich der Zukunftsaussichten beinhalten. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, sind, unter Anderem, allgemeine Wirtschafts- und Marktrisiken, Wettbewerb, Änderungen in der Gesetzgebung sowie die unter Risikofaktoren des finanziellen Jahresberichts genannten Faktoren, die unter www.sedar.com eingesehen werden können. Diese Warnung bezieht sich auf alle auf Zukunftsaussichten gerichteten Aussagen des Unternehmens oder von in dessen Namen handelnden Personen. Sofern nicht anders vermerkt, gelten alle zukunftsorientierten Aussagen für den Zeitpunkt der Herausgabe dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren.

Diese Pressemitteilung sollte gemeinsam mit dem konsolidierten Jahresbericht und den zugehörigen Dokumenten des Unternehmens betrachtet sowie dem Lagebericht und der Analyse der Geschäftsleitung für das am 30. September 2017 endende Quartal betrachtet werden. Kopien dieser Dokumente können unter www.sedar.com eingesehen werden.

Weder TSX Venture Exchange noch die Regulierungsdienstleister (der Begriff wird in den Geschäftsbedingungen von TSX Venture Exchange definiert) sind haftbar für die Angemessenheit und Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Alle Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.

FÜR WEITERGEHENDE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE

James R. Swayze Chief Executive Officer (647) 775- 8603 jswayze@symbilitysolutions.com Blair R. Baxter Chief Financial Officer (647) 775-8608 bbaxter@symbilitysolutions.com Lucy De Oliveira VP, Global Marketing (647) 775-8607 ldeoliveira@symbilitysolutions.com Babak Pedram Investor Relations (416) 644-5081 bpedram@virtusadvisory.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Symbility Solutions Inc. Vorläufige konsolidierte Erklärungen der Finanzlage (Untestiert, ausgedrückt in 1.000 C$)

30. 31. September Dezember 2017 2016 Aktiva Kurzfristige Aktiva Bargeld und Barwerte 6.447 7.976 Außenstände 8.586 6.488 Aktive 1.552 1.217 Rechnungsabgrenzungsposten Steuergutschriften/-außenstä 522 745 nde

17.107 16.426

Langfristige Aktiva Aktive 58 33 Rechnungsabgrenzungsposten Hinterlegte Sicherheiten 89 114 Sachanlagen 560 626 Immaterielle Aktiva 8.751 10.059 Geschäftswert 10.763 10.763 37.328 38.021 Passiva Kurzfristige Passiva Kreditschulden und 1.924 2.288 aufgelaufene 4.009 4.025 Verbindlichkeiten 701 845 Aufgelaufene Verbindlichkeiten Rückstellungen Rechnungsabgrenzungsposte 2.483 1.836 n 9.117 8.994 Langfristige Passiva Aufgelaufene Passiva 7 14 und andere Kundeneinlagen 382 382 9.506 9.390 Aktienkapital 27.822 28.631 37.328 38.021

Symbility Solutions Inc. Vorläufige konsolidierte Erklärungen der Einnahmen (Verlust) und

der gesamten Einnahmen (Verlust)

(Untestiert, ausgedrückt in 1.000 C$, ausgenommen Angaben pro Aktie)

3 Monate bis 9 Monate bis 30. 30. September September

2017 2016 2017 2016

Umsatz Software und anderes 8.439 6.924 23.669 21.002 Professionelle 2.835 1.769 6.736 4.267 Dienstleistungen

Umsatz gesamt 11.274 8.693 30.405 25.269

Umsatzkosten Software und anderes 2.004 2.009 5.317 5.268 Professionelle 1.361 1.071 4.181 2.689 Dienstleistungen Umsatzkosten gesamt 3.365 3.080 9.498 7.957 7.909 5.613 20.907 17.312

Bruttogewinn

Ausgaben Vertrieb und Marketing 3.330 3.132 10.656 10.277 Allgemeines und Verwaltung 2.455 2.361 7.056 6.385 Forschung und Entwicklung 1.022 884 3.341 2.676 Wertverlust, Amortisation 141 (239) 385 722 und Devisen Transaktion 386 - 914 - 7.334 6.138 22.352 20.060 575 (525) (1.445)(2.748) Einnahmen (Verlust) vor Finanzertrag (netto) und Einkommensteuern Finanzertrag, netto (3) (6) (12) (16) Einkommensteuern (2) 11 20 37 580 (530) (1.453)(2.769) Nettoeinnahmen (Verlust) und gesamte Einnahmen (Verlust) im Zeitraum Grundeinnahmen (Verlust) 0,00 (0,00) (0,01) (0,01) und gesamte Einnahmen (Verlust) pro Stammaktie Verwässerte Einnahmen 0,00 (0,00) (0,01) (0,01) (Verlust) und gesamte Einnahmen (Verlust) pro Stammaktie

Gewichtete 239.473.238.674 239.130237.950

durchschnittliche Anzahl 840 .675 .208 .831 von ausstehenden Stammaktien Einfach Verwässert 247.870.238.674 239.130237.950 944 .675 .208 .831

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41612 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41612&tr=1

