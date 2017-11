The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.11.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A10BT2 ERSTE GP BNK AG 13-17 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A0TF678 AAREAL BANK HPF 07/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB2Z89 LBB PF.A.406 BD00 BON EUR N

CA XFRA US166764AA86 CHEVRON 12/17 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000NLB3649 NORDLB OPF S.1249VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA ES0413211782 BBVA SA 12-17 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0860574176 TOTAL CAP.INTL 12/17 MTN BD01 BON AUD N

CA FRYG XFRA XS0861583887 SWEDBANK 12/22 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0432619913 VODAFONE GRP 09/17 MTN BD02 BON GBP N

CA 8P1R XFRA XS0866405383 PALLADIUM S1 13/17 ZO MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1147738089 WORLD BK 14/17 MTN BD02 BON ZAR N

CA 0ONC XFRA XS1242841127 NYKREDIT BK 15/17 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA SFO XFRA DE0005758304 SOFTSHIP AG O.N. EQ00 EQU EUR Y