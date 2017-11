The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.11.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A19S4U8 ALLIANZ FIN. II 17/23 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A19S4V6 ALLIANZ FIN. II 17/27 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4FQ5 SCP EISENZAH ANL.17/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AAF9 DZ BANK CLN E.9401 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AAG7 DZ BANK CLN E.9402 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0NUX5 DEKA TILG ANL 17/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2ND8 LB.HESS.-THR.17/22 OPF BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2NE6 LB.HESS.-THR.17/27 OPF BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2NF3 LB.HESS.THR. IHS 17/32 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013300605 KLEPIERRE 17/32 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA US00287YAK55 ABBVIE 2018 BD00 BON USD N

CA XFRA US021441AE07 ALTERA 13/18 BD00 BON USD N

CA XFRA US48129AAA07 JPMORGAN CHASE 17/25 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA US59562VAX55 BERKSHIRE HATH.ERGY 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US88165FAF99 TEVA PHARMAC.FIN. 11/21 BD01 BON USD N

CA XFRA US9128283H15 US TREASURY 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA US9128283J70 US TREASURY 2024 BD01 BON USD N

CA XFRA US960413AU67 WESTLAKE CHEM. 17/47 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1727499680 SANTANDER CONS. MTH 17/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1730873731 ARCELORMITTAL 17/23 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1730883961 NESTLE HLDGS 17/21 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1730885073 ING GROEP 17/28 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1730911689 BMW FIN. NV 17/21 MTN BD02 BON USD N

CA RJD XFRA AU000000AX19 ACCENT GROUP LTD EQ00 EQU EUR N