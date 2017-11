FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MTZ XFRA US55261F1049 M AND T BANK CORP. DL-,50 0.633 EUR

LOM XFRA US5398301094 LOCKHEED MARTIN DL 1 1.689 EUR

KEL XFRA US4878361082 KELLOGG CO. DL -,25 0.456 EUR

EP5 XFRA US30214U1025 EXPONENT INC. DL -,0001 0.177 EUR

JNP XFRA US48203R1041 JUNIPER NETWORKS DL-,01 0.084 EUR

IPG XFRA US4606901001 INTERPUBL.GR. COS. DL-,10 0.152 EUR

KY6 XFRA US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS DL-01 0.084 EUR

HYVN XFRA US4208772016 HAYNES INTL (NEW) DL-,01 0.186 EUR

HFF XFRA US4165151048 HARTFORD FINL SVCS GRP 0.211 EUR

GAV XFRA US3989051095 GROUP 1 AUTOM. DL-,01 0.211 EUR

GS2C XFRA US36467W1099 GAMESTOP CORP. A 0.321 EUR

GAH XFRA US3635761097 GALLAGHER , A.J. DL 1 0.329 EUR

FU5 XFRA US3602711000 FULTON FINL CORP. DL2,50 0.025 EUR

EW1 XFRA US3021301094 EXPEDITORS INTL WASH.DL01 0.355 EUR

DUR XFRA US2644115055 DUKE REALTY DL-,01 0.718 EUR

DOD XFRA US25746U1097 DOMINION ENERGY INC. 0.650 EUR

HO2 XFRA US23331A1097 D.R.HORTON INC. DL-,01 0.106 EUR

TI2 XFRA US2168311072 COOPER TIRE RUBBER DL 1 0.089 EUR

CM8 XFRA US20451N1019 COMPASS MINER.INTL DL-,01 0.608 EUR

CCC3 XFRA US1912161007 COCA-COLA CO. DL-,25 0.312 EUR

ZZA XFRA US17243V1026 CINEMARK HLDGS INC.DL-,01 0.245 EUR

CCJ XFRA US1720621010 CINCINNATI FINL DL 2 0.422 EUR

CN7 XFRA US1491501045 CATHAY GENERAL DL-,01 0.203 EUR

C67 XFRA US12503M1080 CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01 0.228 EUR

BA3 XFRA US1143401024 BROOKS AUTOMATION DL-,01 0.084 EUR

BGW XFRA US0997241064 BORGWARNER INC. DL-,01 0.144 EUR

BG3 XFRA US08915P1012 BIG 5 SPORT.GOODS DL-,01 0.127 EUR

BTL XFRA US0718131099 BAXTER INTL DL 1 0.135 EUR

NCB XFRA US0605051046 BANK AMERICA DL 0,01 0.101 EUR

BL8 XFRA US0584981064 BALL CORP. 0.084 EUR

AV6 XFRA US05379B1070 AVISTA CORP. 0.302 EUR

AB5 XFRA US0454871056 ASSOC. BANC-CORP DL-,01 0.118 EUR

ANL XFRA US0326541051 ANALOG DEVICES INC.DL-166 0.380 EUR

AFT XFRA US0028962076 ABERCROMBIE + FITCH A 0.169 EUR

AXS XFRA US0025671050 ABAXIS INC. 0.135 EUR