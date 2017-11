FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.11.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 01.12.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.11.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

FGY XFRA US3157851052 FIDELITY+GUAR.LIFE DL-,01

HR7 XFRA AU000000HRR6 HERON RES LTD

69M XFRA SE0005365681 IRISITY AB

3RMR XFRA GG00BZ3GBN95 RIVER+MERC.UK MIC.RED PR