Rund vier Monate nach der Opel-Übernahme will der Autobauer PSA Peugeot Citroen Insidern zufolge rund die Hälfte des Kaufpreises vom früheren Eigner General Motors zurück. Offenbar ist PSA erst jetzt in vollem Ausmaß klar geworden, wie schwer es für Opel wird, die absehbar strengeren Abgasvorschriften in Europa einzuhalten und so Millionenstrafen zu vermeiden. Deshalb fordert PSA von den Amerikanern mehr als 500 Mio. Euro zurück. Bezahlt hatten die Franzosen rund 1,3 Mrd. Euro.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info