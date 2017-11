Und das zwar langsam aber sicher. Die Japaner haben die gleichen Fehler gemacht, die Anleger schon vonKonkurrenten wie Siemens oder General Electric kennen. Zu schnell und zu breit ist der Konzern gewachsen. Auf einigen Spielwiesen konnte Hitachi aber mit der Zeit nicht mehr mithalten und rutschte tief in die roten Zahlen. Was folgte, war ein radikaler Schnitt. Vorstandschef Toshiaki Higashihara krempelte den Konzern komplett um. Die insgesamt zu kleine Kraftwerksparte wurde mit Mitsubishi Heavy Industries zusammengelegt und der ungeliebte Rivale übernahm auch gleich die Führung des Joint Ventures. Das Zuggeschäft wechselte den Standort nach Europa und wurde neu strukturiert. Die Sparte mit Elektrowerkzeugen fiel gleich komplett durchs Raster und wurde für 1,2 Mrd. € an den Finanzinvestor KKR veräußert. Mittlerweile zeigen die Reformen auch im Zahlenwerk Wirkung. Obwohl Hitachi im ersten Halbjahr den Umsatz nur um 1 % auf umgerechnet 32,8 Mrd. € steigern konnte, wurde unterm Strich mit umgerechnet 1,2 Mrd. € 42 % mehr verdient als noch vor Jahresfrist. Auf das Gesamtjahr gesehen, rechnen die Japaner jetzt damit, den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 2 % zu steigern. Die ursprünglichen Pläne sahen einen Rückgang von etwa 1 % vor. Die Schätzung für das operative Ergebnis hob Hitachi gleich mit an. Statt umgerechnet 4,72 Mrd. € soll es jetzt bei 4,97 Mrd. € liegen. Besonders im Bereich Internet der Dinge könnten die Japaner aufgrund ihrer Erfahrung mit Herstellung von Großrechnern groß auftrumpfen. Hier baut der Konzern die Big-Data-Plattform Lumanda auf. Diese soll künftig in vielen Bereichen einsetzbar sein und der effizienten Auswertung von Datenmengen helfen. In der Zugsparte hat Hitachi auch nochein heißes Eisen im Feuer. London soll in den kommenden Jahren mit mehreren Schnellzügen mit den nördlichen Großstädten Großbritanniens verbunden werden. Bei dem 2,75 Mrd. GBP schweren Auftrag sind die Japaner noch im Rennen.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Aktionärsbrief Nr. 48 vom 30.11.2017



