FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1861 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher im Kurs am am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1827 Dollar festgesetzt.

Der Kurs des Euro profitiert bereits seit geraumer Zeit von einem soliden Aufschwung im Währungsraum. Zuletzt hatte Bundesbankpräsident Jens Weidmann eine Anhebung der Wachstumsprognose angedeutet. Auf einer Veranstaltung in Essen hatte Weidmann am Vorabend gesagt, dass die Konjunkturprognosen der EZB möglicherweise besser ausfallen könnten. Weidmann ist auch Ratsmitglied der europäischen Notenbank.

Im Tagesverlauf stehen zahlreiche Konjunkturdaten in der Eurozone und den USA auf dem Programm, die für Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten. Die Anleger dürften dabei vor allem Daten zur Preisentwicklung im gemeinsamen Währungsraum und in den Vereinigten Staaten im Blick haben.

Zu den Verlieren im Devisenhandel zählte am Morgen der südkoreanische Won. Zuvor hatte die Notenbank des Landes den Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte auf 1,50 Prozent angehoben./jkr/das

