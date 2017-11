NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero mit "Overweight" und einem Kursziel von 54 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Bereich der Online-Essenslieferanten bleibe weiter attraktiv, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die in der Branche zuletzt gezahlten Preise signalisierten noch Spielraum für Delivery Hero. Insgesamt favorisiert Diebel aber Just Eat./ag/bek

Datum der Analyse: 29.11.2017

ISIN DE000A2E4K43

AXC0048 2017-11-30/07:38