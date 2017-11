Zürich (awp) - Die Zurich Insurance hat Torsten Utecht zum neuen Finanzchef (CFO) von Zurich Deutschland ernannt. Er folge in dieser Funktion, die er am 1. April 2018 antreten werde, auf Carlos Schmitt, wie die Zürich Beteiligungs-AG am Mittwochabend mitteilte. Schmitt gehe nach vierziegjähriger Firmenzugehörigkeit in Pension. Utecht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...