Zürich - Die Credit Suisse hat anlässlich ihres Investorentages 2017 Ziele über das Jahr 2018 hinaus verkündet. So solle etwa die Kostenbasis in den Jahren 2019 und 2020 zwischen 16,5 und 17 Mrd CHF liegen, teilte die Grossbank am Donnerstag mit. Das Ziel bis Ende 2018 von unter 17 Mrd wurde indes bestätigt. 2017 werden die Kosteneinsparungen bei brutto 4,1 Mrd CHF erwartet, was Gesamtkosten von rund 18 Mrd ergibt.

Weiterhin zuversichtlich gibt sich die Credit Suisse mit Blick auf die Profitabilitätsziele der einzelnen Divisionen bis 2018. Im letzten Jahr des dreijährigen Restrukturierungsplans bleibe man engagiert, die im vergangenen Jahr angekündigten Vorsteuergewinnziele der Divisionen Swiss Universal Bank (SUB), International Wealth Management (IWM), Investment Banking ...

