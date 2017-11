Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Aktivitäten im verarbeitenden Gewerbe der Volksrepublik China haben sich im November ausgeweitet und dabei die Prognosen übertroffen. Die weltweit robuste Nachfrage nach Gütern aus dem Reich der Mitte gab der zweitgrößten Wirtschaft der Erde einen Schub. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes legte auf 51,8 von 51,6 im Oktober zu, wie die Statistikbehörde des Landes mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit 51,5 gerechnet. Mit dem November liegt der Index nun 16 Monate am Stück über der Schwelle von 50. Ein Wert darüber weist auf eine Expansion der Wirtschaft hin, während ein Wert darunter eine Schrumpfung anzeigt. Chinas Wirtschaft zeigt damit eine überraschende Stärke, obwohl die Regierung sich darum bemüht, Überschusskapazitäten abzubauen, die Luftverschmutzung zu reduzieren und die Schuldenberge von Unternehmen und Finanzsektor unter Kontrolle zu bringen. Trotz dieses Gegenwinds habe sich der Wachstumsschwung im vierten Quartal bislang erhalten, sagte Volkswirt Liu Xuezhi von der Bank of Communications. Der Dienstleistungssektor bekam unterdessen einen Schub durch den "Singles Day", an dem sich allein lebende Menschen mit Einkäufen selbst beschenken. Der Einzel- und Großhandel sowie der Internet und Logistiksektor legten alle kräftig zu im November. Dies ließ den Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen auf 54,8 von 54,3 im Oktober steigen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 239.000 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago November PROGNOSE: 63,0 zuvor: 66,2

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.624,00 -0,04% Nikkei-225 22.724,96 +0,57% Hang-Seng-Index 29.195,65 -1,45% Kospi 2.527,67 +0,59% Shanghai-Composite 3.317,27 -0,62% S&P/ASX 200 5.969,90 -0,69%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Technologiewerte werden an den asiatischen Börsen kräftig abverkauft. Aktien wie Samsung, AAC, Tokyo Electron oder Semiconductor Manufacturing haben alle dunkelrote Vorzeichen. Damit setzt sich die Entwicklung der Wall Street fort, wo der Sektor ebenfalls unter Druck gestanden hatte. Vor allem die Halbleiterwerte laufen kräftig abwärts, so gab in den USA der Philadelphia Semiconductor Index 4,4 Prozent ab, das war der stärkste Rückgang in diesem Jahr. Den Anstoß für die Verkaufswelle hatte Morgan Stanley am Montag geliefert, als es die Aktien von Taiwan Semiconductor und Samsung abgestuft und sich skeptisch zum Sektor geäußert hatte. Die Preise für Speicherchips hätten begonnen nachzugeben, so die Experten. Am Donnerstag fällt der technologielastige taiwanische Markt um 1 Prozent, wobei Taiwan Semiconductor weitere 2,4 Prozent verlieren. Der südkoreanische Kospi gibt 0,9 Prozent ab, herabgezogen von einem 3,4-Prozent-Minus bei Samsung. Taiwan Semiconductor und Samsung vergrößern damit ihre Wochenverluste auf 6 bzw. 8 Prozent, nachdem sie bislang in diesem Jahr kräftig zugelegt hatten. Dass die südkoreanische Notenbank den Leitzins um 25 Basispunkte erhöht hat, gerät weitgehend in den Hintergrund, zumal die Aktion erwartet worden war. In Japan verlieren Tokyo Electron weitere 2,5 Prozent. Die Schwäche bei Technologiewerten wird am Gesamtmarkt allerdings durch den Yen-Rückgang ausgeglichen. In China stehen die Einkaufsmanagerindizes im Blick, die stärker ausfielen als erwartet. Das Minus am Gesamtmarkt in Schanghai beläuft sich auf 0,1 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Tilly's haben am Mittwoch im nachbörslichen Geschäft von starken Geschäftszahlen profitiert. Der Mode-Einzelhändler hat im dritten Geschäftsquartal 8,7 Millionen Dollar verdient, das waren 30 Cent je Aktie. Analysten hatten lediglich mit 21 Cent gerechnet. Die Aktie verteuerte sich auf nasdaq.com bis 19.53 Uhr Ortszeit um 7,9 Prozent auf 14,26 Dollar. Dagegen ging es mit Semtech zweistellig nach unten. Der Halbleiterproduzent hat zwar mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen geschlagen, zugleich aber mit seinem Ausblick enttäuscht. Im abschließenden Quartal des Jahres sei mit einem Abschwung bei Umsatz und Ergebnis zu rechnen, so das Unternehmen, das den zu erwartenden Gewinn je Aktie auf 40 bis 42 Cent bezifferte. Analysten haben dagegen noch 47 Cent auf dem Schirm. Auch beim Umsatz liegt die Unternehmensprognose unter den Erwartungen. Die Aktie verbilligte sich bis 19.57 Uhr um 8,5 Prozent auf 33,35 Dollar. Bei den Abschlägen spielte auch die Sektorschwäche eine Rolle, die die Wall Street am Mittwoch erfasste. Das zeigte sich auch bei dem Internet-Software-Unternehmen Box. Trotz einem Umsatz über Erwartungen und einer besseren Prognose gab die Aktie nach. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Verlust 2017 zwischen 1,18 und 1,19 Dollar je Aktie nach zuvor 1,21 bis 1,23 Dollar. Die Titel fielen dennoch um 5,2 Prozent auf 20,80 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.940,68 0,44 103,97 21,14 S&P-500 2.626,07 -0,04 -0,97 17,30 Nasdaq-Comp. 6.824,34 -1,27 -88,02 26,77 Nasdaq-100 6.311,38 -1,73 -111,18 29,77 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 920 Mio 832 Mio Gewinner 1.501 2.024 Verlierer 1.486 946 Unverändert 101 119

Uneinheitlich - Kräftige Abgaben bei den Technologiewerten haben zur Wochenmitte die Wall Street belastet. Kurz nach der Startglocke hatten der Dow-Jones-Index und der S&P-500 noch neue Rekordhochs markiert, doch mit den Verlusten an der Nasdaq kam der Markt erheblich unter Druck. Jedoch konnten die Indizes im späten Verlauf die Abgaben etwas eingrenzen. Der Dow-Jones-Index konnte sich sogar knapp im Plus behaupten und schloss auf einem neuen Allzeithoch. Mit einer Erklärung für die Verluste taten sich Teilnehmer schwer. Der Sektor sei zwar überfällig für eine Korrektur, doch einen konkreten Auslöser sahen Händler nicht. Facebook verloren 4 Prozent, Microsoft gaben um 1,8 Prozent nach, Micron Technology verzeichneten ein Minus von 8,7 Prozent und Apple fielen um 2,1 Prozent. Der Technologie-Subindex des S&P-500 büßte 1,7 Prozent. Andere Teilnehmer sprachen von Umschichtungen in Banken- und Finanzwerte. Für den Subindex der Banken ging es um weitere 2,5 Prozent nach oben. Diese gelten als mutmaßlich größte Gewinner einer Steuerreform in den USA, profitieren jedoch auch von steigenden Renditen am Anleihemarkt und damit auch im Kreditgeschäft. Für die Aktien von JP Morgan ging es um weitere 2,3 Prozent nach oben, Goldman Sachs gewannen 0,8 Prozent. Die zweite Lesung des US-BIP im dritten Quartal ist wie erwartet ausgefallen mit einer Jahresrate von 3,3 Prozent. Die Daten unterstrichen die robuste Lage der Konjunktur in den USA und dürften die US-Notenbank in ihrem Zinserhöhungsprozess bestärken.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,38 5,2 2,33 -6,6 30 Jahre 2,82 5,9 2,76 -25,0

Die US-Anleihen gaben mit den erneut starken US-Konjunkturdaten nach. Bereits am Vortag war der Index des US-Verbrauchervertrauens auf den höchsten Stand seit 17 Jahren geklettert. Zudem habe sich der Optimismus in Bezug auf eine Verabschiedung der US-Steuerreform erhöht, so ein Händler. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg um 5 Basispunkte auf 2,38 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8.44 Uhr % YTD EUR/USD 1,1859 +0,1% 1,1848 1,1861 +12,8% EUR/JPY 133,03 +0,2% 132,73 132,27 +8,2% EUR/GBP 0,8805 -0,3% 0,8835 0,8854 +3,3% GBP/USD 1,3469 +0,4% 1,3412 1,3400 +9,2% USD/JPY 112,18 +0,2% 112,00 111,52 -4,0% USD/KRW 1088,30 +0,6% 1081,65 1076,68 -9,9% USD/CNY 6,6071 -0,0% 6,6094 6,5996 -4,9% USD/CNH 6,6154 +0,0% 6,6124 6,6013 -5,2% USD/HKD 7,8073 -0,0% 7,8081 7,8061 +0,7% AUD/USD 0,7585 +0,2% 0,7569 0,7592 +5,1% NZD/USD 0,6845 -0,6% 0,6885 0,6905 -1,5%

Der Dollar zog nach den BIP- und Preisdaten kurz etwas an zum Euro, kam im Verlauf aber wieder zurück, weil der Euro seinerseits von Preisdaten aus Deutschland Auftrieb erhielt. Im späten US-Handel lag die Gemeinschaftswährung bei 1,1853 Dollar und damit etwa auf dem Niveau vom Vorabend.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,47 57,3 +0,3% 0,17 +0,8% Brent/ICE 63,41 63,11 +0,5% 0,30 +8,1%

Am Ölmarkt gaben die Notierungen nach. Nur eine kurzfristige Unterstützung kam von den Daten zu den wöchentlichen US-Ölvorräten. Diese sind deutlicher gefallen als erwartet. Dagegen hatten die Daten des Branchenverbandes API zuvor noch einen Anstieg angezeigt. Im Fokus stand aber vor allem die Opec-Sitzung am Donnerstag. Dabei geht es um eine Ausdehnung der Förderbegrenzung, die im März 2018 ausläuft. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel zum US-Settlement um 1,2 Prozent auf 57,30 Dollar, für Brent ging es um 0,8 Prozent auf 63,11 Dollar nach unten.

