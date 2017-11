Osram kündigt eine Erhöhung der Ausschüttung an die Aktionäre an. Angesichts des 111-jährigen Markenjubiläums will das Unternehmen die Dividende von 1,00 Euro je Osram Aktie auf 1,11 Euro anheben. Einen entsprechenden Vorschlag wird man den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...