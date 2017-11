In der Alpenrepublik schlägt sich die Tendenz zur Eigenversorgung in der Solarförderung nieder. Bereits jetzt ist der Fördertopf des Energie- und Klimafonds für dieses Jahr voll ausgeschöpft.In Österreich war der acht Millionen Euro schwere Fördertopf des Klima- und Energiefonds am 28. November komplett ausgeschöpft - zwei Tage vor Ablauffrist. Wie der Bundesverband Photovoltaic Austria (PVA) mitteilt, konnten damit mehr als 5.500 Photovoltaik-Anlagen gebaut werden. Dabei sei der Förderzuschuss von ursprünglich 2800 Euro pro Kilowattpeak im Jahre 2008 auf jetzt 275 Euro pro Kilowattpeak gesenkt ...

