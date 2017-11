Von Markus Fugmann

Was derzeit an den Märkten passiert, ist seltsam: während Tech-Werte so stark abverkauft werden wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr (gestern die FANG-Aktien mit dem bisher historisch größten Verlust an Marktkapitalisierung, insgesamt 60 Milliarden Dollar), steigen vor allem Banken-Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...