DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA I

Der Inflationsdruck im Euroraum dürfte im November vor allem aufgrund höherer Energie- und Dienstleistungspreise zugenommen haben. Ökonomen erwarten, dass der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 1,5 (Oktober: 1,4) Prozent gestiegen ist. Für die um Energie- und Nahrungsmittelpreise bereinigte Kernrate wird ein Anstieg auf 1,0 (0,9) Prozent prognostiziert. Obwohl es bei den Energiepreisen einen Basiseffekt gibt, der gegen eine höhere Inflationsrate arbeitet, dürften sie im November inflationstreibend gewirkt haben. Darauf deuten jedenfalls Daten aus Spanien und Deutschland hin. In Deutschland erhöhte sich die Jahresteuerungsrate von Haushaltsenergie und Kraftstoffen auf 3,7 (1,2) Prozent. Inflationstreibend wirkten zudem die Dienstleistungspreise, die mit einer Jahresrate von 1,5 (1,2) Prozent stiegen. Die Commerzbank erwartet, dass die Kernteuerung in Deutschland auf 1,4 (Vormonat: 1,2) Prozent gestiegen ist.

TAGESTHEMA II

Die Wirtschaftsaktivität hat in den USA in den vergangenen Wochen mäßig bis moderat zugelegt und es gibt Hinweise auf steigende Preise. Wie aus dem Konjunkturbericht "Beige Book" der Fed hervorgeht, hat sich der Preisdruck seit dem letzten Bericht verstärkt. In den meisten Distrikten hätten die Verkaufspreise mäßig bis moderat zugelegt, heißt es. Die Signale nach weiter steigenden Preisen geben den Notenbankern Argumentationshilfe bei ihrem Plan, die Zinszügel weiter zu straffen. Für die Sitzung am 13. Dezember erwartet eine überwältigende Mehrheit der Marktteilnehmer eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte; an den Terminmärkten ist ein solcher Schritt zu über 90 Prozent eingepreist.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

07:00 GB/Credit Suisse Group (CS Group), Investorentag

08:00 DE/Rocket Internet SE, Ergebnis 9 Monate

14:30 DE/Volkswagen AG (VW), Jahresabschlussgespräch Marke VW,

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Einzelhandelsumsatz Oktober saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm -FR 08:45 Verbraucherpreise November (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj -AT 09:00 BIP 3Q (2. Veröffentlichung) -DE 09:55 Arbeitsmarktdaten November Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -9.000 gg Vm zuvor: -11.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,6% zuvor: 5,6% -IT 11:00 Verbraucherpreise November (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+1,0% gg Vj -EU 11:00 Verbraucherpreise Eurozone November (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +1,5% gg Vj zuvor: +1,4% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,0% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vj 11:00 Arbeitsmarktdaten Oktober Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,9% zuvor: 8,9% -US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 239.000 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago November PROGNOSE: 63,0 zuvor: 66,2

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.624,00 -0,04 Nikkei-225 22.724,96 0,57 Schanghai-Composite 3.314,55 -0,70 DAX 13.061,87 0,02 DAX-Future 13.055,50 -0,50 XDAX 13.057,44 -0,51 MDAX 26.917,36 0,48 TecDAX 2.518,32 -1,72 EuroStoxx50 3.589,91 0,18 Stoxx50 3.177,36 0,05 Dow-Jones 23.940,68 0,44 S&P-500-Index 2.626,07 -0,04 Nasdaq-Comp. 6.824,39 -1,27 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,61% -41

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer wenig veränderten Eröffnung am Aktienmarkt rechnen Händler. "Dabei könnte sich die stark uneinheitliche Tendenz fortsetzen", sagt ein Marktteilnehmer. Während bei Technologiewerten auch in Asien weiterhin aggressiv Gewinne mitgenommen werden, schichten Anleger in Banken- und Transportwerte um. "Die Schwäche der Technologiewerte ist vermutlich nur vorübergehend", sagt ein Analyst. Der Technologiesektor bleibe die Wachstumsbranche Nummer eins. Nach der starken Entwicklung in diesem Jahr seien viele Anleger in dem Sektor stark übergewichtet, das reize zu Gewinnmitnahmen. Zudem würden Bankentitel immer interessanter: Einerseits mit der Zinswende und andererseits, weil die Phase der Abschreibungen zu Ende gehe. Neue Impulse dürften von den Verbraucherpreisen der Eurozone ausgehen sowie vom Einkaufsmanagerindex in Chicago am Nachmittag.

Rückblick: Uneinheitlich - Deutliche Abgaben bei Technologiewerten machten Anfangsgewinne an der Wall Street vielfach zunichte und drückten auch die europäischen Börsen. Der Technologiesektor sei zwar überfällig für eine Korrektur, doch einen konkreten Auslöser sehen Marktteilnehmer nicht. Der europäische Index der Chipaktien verlor 2,7 Prozent. STMicro knickten um 7,1 Prozent ein, ASML um 4,7 Prozent. Überraschend sei aber die Plötzlichkeit der Verkäufe: "Viele Anleger macht auch der Bitcoin-Hype nervös, weil er als Zeichen für ein überbordendes spekulatives Sentiment gesehen wird", so eine Stimme. Am Aktienmarkt gehören erneut die Finanzwerte zu den Favoriten, ihr Subindex lag 1,6 Prozent höher. Banken gelten als mutmaßlich größte Profiteure einer US-Steuerreform.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - Eine späte Talfahrt machte zwischenzeitliche Gewinne von plus 1 Prozent zunichte. Getrübt wurde die Stimmung von plötzlich kräftig fallenden Kursen der US-Technologieaktien. Infineon stürzten um 4,5 Prozent ab, SAP um 1,8 Prozent. Im TecDAX brachen Siltronic um 7,6 Prozent ein und Aixtron um 8,9 Prozent. Deutsche Bank legten dagegen um 2,4 Prozent zu, im MDAX Aareal Bank um 2,9 Prozent. Im Plus zeigten sich auch Konjunkturgewinner, so die Aktien von Reedereien. Die Frachtraten waren in einigen Segmenten auf ein Dreijahreshoch gesprungen. Hapag-Lloyd verteuerten sich um 4,0 Prozent. Deutsche Börse legten 1,5 Prozent zu in der Hoffnung, dass Siemens die Medizintechniksparte in Frankfurt und nicht in den USA an die Börse bringen wird.

XETRA-NACHBÖRSE

Sehr lebhaft verlief der Handel am Mittwochabend nach Aussage eines Händlers. Die "Musik" habe vor allem in den Nebenwerten gespielt. Keine größere Reaktion zeigte die Aktie von Constantin Medien auf die Veröffentlichung von Geschäftszahlen für das dritte Quartal. Die Entkonsolidierung von Highlight Communications und ein deutlicher Umsatzrückgang im Sportsegment hatten das Ergebnis belastet. Zuvor hatte Constantin Medien den Ausblick für das Nettoergebnis 2017 angesichts der erwarteten Dividende von Highlight Communications erhöht. Die Aktie wurde knapp unter dem Xetra-Schlussstand getaxt.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Kräftige Abgaben bei Technologiewerten haben die Wall Street belastet. Kurz nach der Startglocke hatten Dow-Jones-Index und S&P-500 noch neue Rekordhochs markiert, doch mit den Verlusten an der Nasdaq geriet der Markt erheblich unter Druck. Jedoch konnten die Indizes im späten Verlauf die Abgaben etwas eingrenzen. Der Dow-Jones-Index konnte sich sogar knapp im Plus behaupten und schloss auf einem neuen Allzeithoch. Mit einer Erklärung für die Verluste taten sich Teilnehmer schwer. Der Sektor sei zwar überfällig für eine Korrektur, doch einen konkreten Auslöser sahen Händler nicht. Facebook verloren 4 Prozent, Microsoft 1,8 Prozent, Micron Technology 8,7 Prozent und Apple 2,1 Prozent. Der Technologiesubindex des S&P-500 büßte 1,7 Prozent ein. Andere Teilnehmer sprachen von Umschichtungen in Banken- und Finanzwerte. Für den Subindex der Banken ging es um weitere 2,5 Prozent nach oben. Diese gelten als mutmaßlich größte Gewinner einer Steuerreform in den USA, profitieren jedoch auch von steigenden Renditen am Anleihemarkt und damit auch im Kreditgeschäft. Für JPM ging es um weitere 2,3 Prozent nach oben, Goldman Sachs gewannen 0,8 Prozent. Die zweite Lesung des US-BIP war wie erwartet ausgefallen. Die Daten unterstrichen die robuste Lage der Konjunktur in den USA und dürften die US-Notenbank in ihrem Zinserhöhungsprozess bestärken.

Die US-Anleihen gaben mit den erneut starken US-Konjunkturdaten nach. Bereits am Vortag war der Index des US-Verbrauchervertrauens auf den höchsten Stand seit 17 Jahren geklettert. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg um 5 Basispunkte auf 2,38 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 18:33 EUR/USD 1,1860 +0,1% 1,1848 1,1863 EUR/JPY 133,04 +0,2% 132,73 132,60 EUR/CHF 1,1681 +0,1% 1,1668 1,1673 GBP/EUR 1,1355 +0,0% 1,1319 1,1331 USD/JPY 112,18 +0,2% 112,00 111,76 GBP/USD 1,3468 +0,4% 1,3412 1,3444

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 30, 2017 01:33 ET (06:33 GMT)

Der Dollar zog nach BIP- und Preisdaten kurz etwas an zum Euro, kam im Verlauf aber wieder zurück, weil der Euro seinerseits von Preisdaten aus Deutschland Auftrieb erhalten hatte. Im späten US-Handel lag die Gemeinschaftswährung bei 1,1853 Dollar und damit in etwa auf dem Niveau des Vorabends.

Während der Euro zum Dollar im asiatisch geprägten Devisenhandel am Morgen ein wenig zulegt, wertet das britische Pfund unverdrossen auf, nachdem die Währung bereits zuvor ein Zweimonatshoch zum Greenback markiert hatte. Berichte über eine sich anbahnende Einigung über die Höhe der britischen Zahlungen zum Brexit und die damit verbundene Hoffnung auf einen weichen Brexit stützen Sterling. "Das Pfund verbucht einen steilen Anstieg querbeet und hat gleich mehrere Marken durchbrochen", sagt Analyst James Hughes von AxiTrader. Eine Garantie auf eine Einigung gibt es aber nicht. Insbesondere der Umgang mit der Grenze zwischen Irland und dem britischen Nordirland bleibt ein Zankapfel.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,47 57,3 +0,3% 0,17 +0,8% Brent/ICE 63,44 63,11 +0,5% 0,33 +8,1%

Am Ölmarkt gaben die Notierungen nach. Nur eine kurzfristige Unterstützung kam von den Daten zu den wöchentlichen US-Ölvorräten. Diese waren deutlicher gefallen als erwartet. Dagegen hatten die Daten des Branchenverbandes API zuvor noch einen Anstieg angezeigt. Im Fokus stand aber vor allem die Opec-Sitzung am Donnerstag. Dabei geht es um eine Ausdehnung der Förderbegrenzung, die im März 2018 ausläuft. WTI fiel um 1,2 Prozent auf 57,30 Dollar, für Brent ging es um 0,8 Prozent auf 63,11 Dollar nach unten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.283,77 1.283,65 +0,0% +0,11 +11,5% Silber (Spot) 16,57 16,54 +0,2% +0,03 +4,0% Platin (Spot) 946,00 939,00 +0,7% +7,00 +4,7% Kupfer-Future 3,05 3,04 +0,2% +0,01 +20,6%

Der Goldpreis gab mit der intakten Zinserhöhungsfantasie deutlicher nach. Zum US-Settlement fiel der Preis für die Feinunze um 1,0 Prozent auf 1.286 Dollar. Am Vortag war der Goldpreis noch auf den höchsten Stand seit einer Woche geklettert und hatte sich knapp der Marke von 1.300 Dollar angenähert.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

KOREAKRISE

Nach dem jüngsten nordkoreanischen Raketentest haben die USA alle Länder aufgefordert, ihre diplomatischen sowie Handelsbeziehungen mit Pjöngjang abzubrechen. Die US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, warnte Nordkorea in einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zudem, "im Falle eines Kriegs" werde die Führung in Pjöngjang "vollkommen zerstört" werden. US-Präsident Donald Trump kündigte neue "bedeutende" Sanktionen gegen das Land an.

VENEZUELAKRISE

Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro strebt eine zweite Amtszeit an. Der Vize-Präsident des lateinamerikanischen Landes, Tareck El Aissami, sagte bei einem Treffen der sozialistischen Regierungspartei, 2018 werde Maduro "so Gott will, so das Volk will" als Präsident wiedergewählt.

US-GELDPOLITIK

Der Präsident der San-Francisco-Fed, John Williams, plädiert weiter für kleine Zinsschritte. Der Notenbanker sprach sich dafür aus, dass die Fed die Zinsen langsam und Schritt für Schritt anheben sollte.

Marvin Goodfriend soll nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump neues Mitglied im Board der Notenbank Fed werden.

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Südkorea erhöht als erste große asiatische Volkswirtschaft den Leitzins.

EU-GELDPOLITIK

Das niederländische EZB-Ratsmitglied Klaas Knot hat sich für ein Auslaufen des riesigen Anleihekaufprogramms der Notenbank ab September 2018 ausgesprochen. Andernfalls riskierten die Geldpolitiker schädliche Nebenwirkungen, wie etwa die Fehlallokation von Krediten an "Zombie"-Firmen, sagte Knot.

KONJUNKTUR CHINA

Die Aktivitäten im verarbeitenden Gewerbe der Volksrepublik China haben sich im November ausgeweitet und dabei die Prognosen übertroffen. Die weltweit robuste Nachfrage nach Gütern aus dem Reich der Mitte gab der zweitgrößten Wirtschaft der Erde einen Schub.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Industrieproduktion ist im Oktober weniger stark gestiegen als erwartet. Moderate Zuwächse bei der Produktion von elektronischen Geräten hatten dazu beigetragen, die Industrieproduktion klettern zu lassen.

BONITÄT ARGENTINIEN

Moody's bescheinigt Argentinien wieder eine bessere Bonität. Die Agentur erhöhte das Rating des Landes auf B2 von B3 und vergab dabei einen stabilen Ausblick.

KONJUNKTUR GROßBRITANNIEN

Die Stimmung der britischen Verbraucher hat sich sowohl bei der Einschätzung der Wirtschaftslage als auch mit Blick auf die eigenen Finanzen eingetrübt. Die Ergebnisse der jüngsten Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK deuten damit auf eine Belastung für die vom inländischen Konsum gestützte Volkswirtschaft hin.

SIEMENS I

Siemens bringt seine Medizintechniksparte im ersten Halbjahr 2018 in Frankfurt an die Börse. Eine entsprechende Entscheidung traf der Aufsichtsrat des Technologiekonzerns am Mittwoch. Damit bestätigen sich Dow-Jones-Informationen aus Kreisen. Der ebenfalls als Option im Vorfeld genannte Börsenstandort New York ist damit aus dem Rennen.

SIEMENS II

Siemens ist mit einem Auftragsbestand von 126 Milliarden Euro ins aktuelle Geschäftsjahr 2017/18 gestartet. Gut ein Drittel davon, rund 44 Milliarden Euro, dürften bis Ende September nächsten Jahres als Umsatzerlöse realisiert werden, geht aus dem Geschäftsbericht für das abgelaufene Jahr hervor.

SIEMENS III

hat seinen Konzernvorstände im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Gesamtvergütung von 34 Millionen Euro zukommen lassen, 17,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Allerdings bestand das Führungsgremium seit April und damit für ein halbes Jahr aus acht Mitgliedern und nicht wie im gesamten Vorjahr aus sieben Personen.

CONSTANTIN MEDIEN

hat den Ausblick für das Nettoergebnis 2017 angesichts der erwarteten Dividende von Highlight Communications erhöht. Der Medienkonzern rechnet dieses Jahr nun mit einem Nettogewinn von 15 bis 18 Millionen Euro. Bisher hatte die Constantin Medien AG 7 bis 10 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Vergangenes Jahr hatte Constantin Medien 8,3 Millionen Euro verdient.

DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND

wird nach ersten Erfolgen ihres Strategieprogramms und einem bisher positiven Geschäftsverlauf zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Die Funds from Operations I werden nun bei 11 Millionen bis 12 Millionen Euro erwartet. Bisher lautete die Vorhersage der Langener Gesellschaft auf 8 bis 10 Millionen Euro.

FUCHS PETROLUB

Der Schmierstoffhersteller erwirbt das Schmierstoffgeschäft des Handelspartners Lubasyst in Rumänien. Die Firma Lubasyst erzielte als langjähriger Fuchs-Handelspartner 2016 einen Umsatz von rund 4 Millionen Euro. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

OSRAM

Der Leuchtenhersteller Osram will seine Dividende um 1 Cent mehr erhöhen als bislang angekündigt. Der Hauptversammlung vorgeschlagen werde nun eine Erhöhung der Ausschüttung auf 1,11 Euro, heißt es.

ZAPF CREATION

rechnet dieses Jahr mit einem kräftigeren Wachstum als bisher. Angesichts einer positiven operativen Entwicklung soll der Umsatz auf 64 Millionen bis 66 Millionen Euro steigen. Der Jahrsüberschuss 2017 dürfte, im Gegensatz zu der Prognose vom Geschäftsbericht des Vorjahres, zwischen 10,5 Millionen bis 11,5 Millionen Euro liegen. Im Geschäftsbericht 2016 hatte das Unternehmen nur ein leichtes Umsatzplus in Aussicht gestellt. Der Gewinn sollte zwar deutlich positiv, aber unter dem des Vorjahres liegen. Vergangenes Jahr hatte das Unternehmen bei Umsätzen von 55,2 Millionen Euro unter dem Strich 8,2 Millionen Euro verdient.

ZF FRIEDRICHSHAFEN

Der Aufsichtsratschef von ZF Friedrichshafen tritt zurück. "Ich möchte einer Verjüngung des Aufsichtsrates nicht im Wege stehen sowie anderen möglichen Veränderungen", sagte Giorgio Behr dem Handelsblatt.

SANAFI

Der französische Pharmakonzern Sanofi muss die Gebrauchsempfehlung für seinen Impfstoff gegen Denguefieber Dengvaxia anpassen und erwartet deswegen eine Belastung von 100 Millionen Euro nach Steuern im Schlussquartal.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 30, 2017 01:33 ET (06:33 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.