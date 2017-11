Maricann Group Inc.: Maricann Group Inc. unterzeichnet Absichtserklärung mit ABLE BC

DGAP-News: Maricann Group Inc. / Schlagwort(e): Joint Venture/Absichtserklärung Maricann Group Inc.: Maricann Group Inc. unterzeichnet Absichtserklärung mit ABLE BC 30.11.2017 / 08:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Maricann Group Inc. unterzeichnet Absichtserklärung mit ABLE BC

TORONTO, Ontario, 30. November 2017 - Maricann Group Inc. (CSE: MARI; OTCQB: MRRCF, FRANKFURT: 75M) ("Maricann" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung (Letter of Intent, "LOI") mit Alliance of Beverage Licensees ("ABLE BC"), der Beratungsorganisation, die British Columbias private Spirituosenbranche repräsentiert, unterzeichnet, die eine geplante Beziehung zwischen ABLE BC und Maricann für unter anderem die Lieferung von Maricann-Produkt an Mitglieder der ABLE BC umreißt.

"Wir sind zufrieden, eine Partnerschaft mit Maricann als Lieferanten von Cannabis für den Freizeitgebrauch durch Erwachsene an unsere Einzelhandelsmitglieder einzugehen," sagte Jeff Guignard, Executive Director von ABLE BC. "Wir glauben, dass die Bürger der Provinz British Columbia extrem anspruchsvolle Cannabis-Verbraucher sein werden. Folglich sind wir sehr begeistert von der Zusammenarbeit mit einem Produzenten, der die Kapazität und das Engagement besitzt, gleichbleibend hochwertige Cannabis-Produkte zu liefern."

Laut Konditionen des LOI wird ABLE BC zustimmen, Maricann die Vertriebskanäle für ihre Palette an Produkten für den Freizeitgebrauch zu bieten einschließlich JuJu Royals ausgesuchter hochwertiger Produkte. Dies wird gewährleisten, dass ABLEs über 1.000 Mitglieder bestehend aus privaten Spirituosenläden, Nachbarschaftskneipen, Bars/Nachtklubs und Alkohollizenznehmer im Hotelsektor Zugang zu Maricanns Angebot an hochwertigen Cannabis-Produkten haben.

Ben Ward, Maricanns CEO, sagte: "Wir sind begeistert, mit ABLE und ihren ungefähr 1.000 Mitglieder zusammen zuarbeiten, um ein verlässliches gleichbleibendes Angebot von Maricanns differenzierten Qualitätsprodukten für Ihre Kunden zu gewährleisten und damit eine große Auswahl zu garantieren, wobei Kunden die Produkte auswählen, die sie bevorzugen."

Die Parteien werden jetzt auf die Verhandlung und den Abschluss der definitiven Abkommen hinarbeiten, um die im LOI vorgeschlagene Partnerschaft zu dokumentieren.

Über Maricann

Maricann, die bundesstaatliche Lizenzen zum Anbau, zur Extraktion, Rezeptierung und Vertrieb von Cannabis in Kanada besitzen, erweitert schnell ihre kanadische Produktion. Das in Norfolk County, Ontario, ansässige Unternehmen zielt darauf, seine Jahresproduktion von getrockneten Blüten bis zum zweiten Quartal 2018 um 22.245kg zu erhöhen. Eine weitere Produktionssteigerung ist in Planung. Maricann konzentriert sich auf eine Kapazitätserweiterung in einem in der Tat differenzierten Produktangebot zur Unterstützung ihrer jüngst angekündigten gemeinsamen Apotheken-Initiative und der zukünftigen globalen Exportmöglichkeiten.

Für weitere Informationen über Maricann besuchen sie bitte unsere Webseite: www.maricann.ca.

Für weitere Informationen:

Benjamin Ward - CEO Tel: 289-288-6280 Investor Relations: ir@maricann.ca Corporate Headquarters (Kanada) Maricann Group Inc. (Toronto) 845 Harrington Court, Unit 3 Burlington Ontario L7N 3P3 Canada Tel. 289-288-6274

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

30.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

634109 30.11.2017

ISIN CA5667241007

AXC0061 2017-11-30/08:19